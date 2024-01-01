Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Юрій Сарапін

Юрій Сарапін.



Про це



"Страшна війна без жалю забрала ще одне життя мешканця нашої громади, нашого захисника, який боронив українську державу від російського окупанта.



Зі скорботою повідомляємо про загибель молодшого сержанта Сарапіна Юрія Анатолійовича, 1978 р.н., жителя селища Ратне, який загинув під час мінометного обстрілу, мужньо виконуючи військовий обовʼязок в бою за Україну.



Громада на колінах перед подвигом Воїна.



Сумуємо разом із родиною, низько схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Ратнівській громаді."Страшна війна без жалю забрала ще одне життя мешканця нашої громади, нашого захисника, який боронив українську державу від російського окупанта.Зі скорботою повідомляємо про загибель молодшого сержанта Сарапіна Юрія Анатолійовича, 1978 р.н., жителя селища Ратне, який загинув під час мінометного обстрілу, мужньо виконуючи військовий обовʼязок в бою за Україну.Громада на колінах перед подвигом Воїна.Сумуємо разом із родиною, низько схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.

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