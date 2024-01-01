Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Юрій Сарапін

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Юрій Сарапін
На війні загинув Герой з Волині Юрій Сарапін.

Про це повідомили у Ратнівській громаді.

"Страшна війна без жалю забрала ще одне життя мешканця нашої громади, нашого захисника, який боронив українську державу від російського окупанта.

Зі скорботою повідомляємо про загибель молодшого сержанта Сарапіна Юрія Анатолійовича, 1978 р.н., жителя селища Ратне, який загинув під час мінометного обстрілу, мужньо виконуючи військовий обовʼязок в бою за Україну.

Громада на колінах перед подвигом Воїна.

Сумуємо разом із родиною, низько схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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