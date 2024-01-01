Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що її син міг бути співучасником, але не вбивцею
Сьогодні, 11:12
Мати В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, вважає, що у її сина не було мотивів для вбивства жінки, однак він міг бути співучасником.
Про це вона розповіла журналістам «Слідства. Інфо» та «Інформатора», пише Громадське.
На її думку, вбивця не буде так привертати до себе увагу, як хлопець, чиє фото поширювали правоохоронці як імовірного нападника на Фаріон. Крім того, мати Зінченка каже, що хлопець із фото поліції — більш засмаглий і худорлявий, ніж її син.
Водночас вона припустила, що В’ячеслав був співучасником, однак заперечила, що він міг убити мовознавицю. Зокрема, свідки стверджували, що імовірний вбивця зростом 170-180 см, водночас її син має зріст приблизно 185 см: «Тобто це також не про мого сина казали».
«Можливо, син був як співучасник або для привернення уваги, але не вірю, що вбивав. (…) Я не вірю, що він міг застрелити людину, можливо, його хтось використав для відвертання уваги у момент злочину», — сказала жінка. За її словами, останніми тижнями вона не помічала нічого підозрілого в поведінці сина. Мотивів для вбивства у нього теж начебто не було.
Свого сина вона назвала добрим і врівноваженим та сказала, що завжди пишалася ним. Хлопець не має шкідливих звичок, займається футболом і читає, запевняє його мама.
Кошти йому давав батько, а також він сам заробляв в інтернеті на криптовалюті. Щодо його поїздки у Львів, жінка спершу думала, що син поїхав у Тернопіль до друзів, хоч жодної інформації про них не має, визнала вона. На поїздку він заробляв гроші сам протягом цілого червня.
Про Ірину Фаріон син ніколи не згадував, а вона сама запевняє, що не знала про погляди мовознавиці. Хлопець хотів стати військовим, а зараз він начебто навчається в університеті на журналіста.
Розслідування вбивства Фаріон
Напередодні Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід 18-річному юнаку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон: його відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.
Під час оголошення вироку суддя зачитав ім’я підозрюваного — його звати В’ячеслав Зінченко. Він сам своєї провини не визнає і каже, що він «з Фаріон нічого не робив». Хлопця затримали напередодні і підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Фаріон убили 19 липня о 19:30 — тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею виявилась мовознавиця.
Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Однак вона померла після 23:00 — у неї не витримало серце.
Поліціянти опублікували фотографію та прикмети хлопця, який може бути причетним до вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон — на вигляд хлопцеві близько 20 років. Мешканці будинку загиблої розповіли, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який від ранку до вечора сидів на лавці неподалік.
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Про це вона розповіла журналістам «Слідства. Інфо» та «Інформатора», пише Громадське.
На її думку, вбивця не буде так привертати до себе увагу, як хлопець, чиє фото поширювали правоохоронці як імовірного нападника на Фаріон. Крім того, мати Зінченка каже, що хлопець із фото поліції — більш засмаглий і худорлявий, ніж її син.
Водночас вона припустила, що В’ячеслав був співучасником, однак заперечила, що він міг убити мовознавицю. Зокрема, свідки стверджували, що імовірний вбивця зростом 170-180 см, водночас її син має зріст приблизно 185 см: «Тобто це також не про мого сина казали».
«Можливо, син був як співучасник або для привернення уваги, але не вірю, що вбивав. (…) Я не вірю, що він міг застрелити людину, можливо, його хтось використав для відвертання уваги у момент злочину», — сказала жінка. За її словами, останніми тижнями вона не помічала нічого підозрілого в поведінці сина. Мотивів для вбивства у нього теж начебто не було.
Свого сина вона назвала добрим і врівноваженим та сказала, що завжди пишалася ним. Хлопець не має шкідливих звичок, займається футболом і читає, запевняє його мама.
Кошти йому давав батько, а також він сам заробляв в інтернеті на криптовалюті. Щодо його поїздки у Львів, жінка спершу думала, що син поїхав у Тернопіль до друзів, хоч жодної інформації про них не має, визнала вона. На поїздку він заробляв гроші сам протягом цілого червня.
Про Ірину Фаріон син ніколи не згадував, а вона сама запевняє, що не знала про погляди мовознавиці. Хлопець хотів стати військовим, а зараз він начебто навчається в університеті на журналіста.
Розслідування вбивства Фаріон
Напередодні Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід 18-річному юнаку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон: його відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.
Під час оголошення вироку суддя зачитав ім’я підозрюваного — його звати В’ячеслав Зінченко. Він сам своєї провини не визнає і каже, що він «з Фаріон нічого не робив». Хлопця затримали напередодні і підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Фаріон убили 19 липня о 19:30 — тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею виявилась мовознавиця.
Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Однак вона померла після 23:00 — у неї не витримало серце.
Поліціянти опублікували фотографію та прикмети хлопця, який може бути причетним до вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон — на вигляд хлопцеві близько 20 років. Мешканці будинку загиблої розповіли, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який від ранку до вечора сидів на лавці неподалік.
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