На війні загинув Герой з Волині Олександр Романович
Сьогодні, 09:30
На війні загинув Герой з Волині Олександр Романович.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Повідомили про загибель захисника України, уродженця села Воєгоща (Камінь-Каширська ТГ) – Олександра Романовича. Молоде життя обірвалося під час виконання бойового завдання 26 липня 2024 року", - йдеться в повідомленні.
В районі оголошені жалобні днини – 27, 28, 29 липня.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Повідомили про загибель захисника України, уродженця села Воєгоща (Камінь-Каширська ТГ) – Олександра Романовича. Молоде життя обірвалося під час виконання бойового завдання 26 липня 2024 року", - йдеться в повідомленні.
В районі оголошені жалобні днини – 27, 28, 29 липня.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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