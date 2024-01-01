На війні загинув Герой з Волині Олександр Романович

На війні загинув Герой з Волині Олександр Романович
На війні загинув Герой з Волині Олександр Романович.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"Повідомили про загибель захисника України, уродженця села Воєгоща (Камінь-Каширська ТГ) – Олександра Романовича. Молоде життя обірвалося під час виконання бойового завдання 26 липня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

В районі оголошені жалобні днини – 27, 28, 29 липня.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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