На війні загинув Герой з Волині Олександр Романович

Олександр Романович.



Про це



"Повідомили про загибель захисника України, уродженця села Воєгоща (Камінь-Каширська ТГ) – Олександра Романовича. Молоде життя обірвалося під час виконання бойового завдання 26 липня 2024 року", - йдеться в повідомленні.



В районі оголошені жалобні днини – 27, 28, 29 липня.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Повідомили про загибель захисника України, уродженця села Воєгоща (Камінь-Каширська ТГ) – Олександра Романовича. Молоде життя обірвалося під час виконання бойового завдання 26 липня 2024 року", - йдеться в повідомленні.В районі оголошені жалобні днини – 27, 28, 29 липня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію