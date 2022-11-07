У Луцьку — літературно-мистецький фестиваль «Фронтера». День перший: як це було





Як розповіла Елла Яцута, після перерви у чотири роки в обласному центрі Волині зустрілись поети, письменники та літературознавці. У програмі — дискусії за участі українських та іноземних авторів, перекладацькі майстерні, презентації книжок та читання.



З її слів, проведення фестивалю "Фронтера" — це можливість повернути увагу в черговий раз до України.



"Коли до нас приїздять автори і медійники з-за кордону, і вони бачать нас тут сьогодні, що ми, попри свято, говоримо, що живемо в час війни, і війна просякає кожне наше слово. Потім ці гості поїдуть до своїх країн і будуть про нас розповідати і адвокатувати наші потреби", — зазначила організаторка.



В перший день культурної події, 27 липня, до Луцька завітали українська журналістка, репортерка Марічка Паплаускайте, письменники Макс Кідрук та Ірена Карпа, літературознавець Ростислав Семків. Також серед учасників фестивалю історики Леся Бондарук та Богдан Паска.



Португальська репортерка Ана Франса поділилась тим, як пише про інші країни та культури попри стереотипи, зокрема про Україну та українців із різних регіонів пише уже вісім років.



"Моя книга "Тарас Шевченко з простреленою головою". Я знаю, що він символ вашого народу, тож це асоціація з тим, що вбивають українців. Книга була добре прийнята в Португалії, це як щоденник українців", — сказала жінка.



У Луцьку Ана Франса, з її слів, побувала в перші дні повномасштабного вторгнення. "Я пішла у музей, витвори мистецтва були сховані, люди виїжджали за кордон або ховались в укриттях, і зараз добре бачити Луцьк наповнений життям та людьми", — додала португальська репортерка.



Перший день фестивалю відкрив літературознавець Ростислав Семків лекцією на тему "Як пов’язані українська та романська літератури".



"Центральна інтрига в тому, що Франко дуже багато навчився в Золя. Але на певному етапі він його перевершив. Бо в одну з тематик зайшов раніше, ніж його вчитель. Зараз значно інтенсивніші взаємини між літературами взагалі, між європейськими літературами зокрема", — сказав письменник.



Відвідувачка літературно-мистецького фестивалю Софія Руднєва розповіла: для неї "Фронтера" — це спосіб слухати тих, хто може говорити щось важливе.



"Я прийшла конкретно на лекцію-зустріч з Марічкою Паплаускайте, тому що прочитала її книжку і вона мене неймовірно вразила. Вона говорить важливі речі про Укрзалізницю, я раніше абсолютно не задумувалась про це", — зазначила дівчина.



Репортерка Марічка Паплаускайте фіксує сучасну історію та розповідає про події, свідком яких є сама. Історія про неї — це книга "Потяг прибуває за розкладом", коли довелося пережити обстріл на вокзалі в Херсоні.



"Я змогла надалі писати про людей, які працюють в таких умовах безпосередньо на вокзалі в Херсоні, розуміючи, якою є їхня щоденна робота. Після першого шоку ти розумієш: що ти можеш робити? Ти вмієш розповідати історії, повинен продовжувати це робити через історії людей і досвід, який сьогодні мають українці", — сказала вона.



Учасником фестивалю став і Езра Пастор — український історик та художник, який розповідає про історію, традиції та культуру свого народу — караїмів. З його слів, на момент останнього офіційного перепису населення в Україні 2001 року караїмів було, враховуючи й нині окупований Крим, до 2 тисяч людей.



"Я вважаю це для себе вкрай важливим, бо нас обмаль лишилось. Зараз я не впевнений, що назбирається 800 чоловік по всій території України. Тому я думаю, чим нас менше, тим голоснішими ми маємо бути", — зазначив історик.



Про шістдесятників, які протистояли русифікації, зі сцени говорили історики Леся Бондарук та Богдан Паска. Письменник Макс Кідрук взяв участь у дискусії на тему "Література проти тиранії". Він вважає, що українська література потрібна для розвитку та самоідентифікації, і фронтом вона бути не може.



"В загальному сенсі культура не грає тієї ролі. Це підтверджує повномасштабне вторгнення росіян – культура не впоралась зі своїм основним завданням. Це довела ще Друга світова війна, що рівень розвитку культури певного народу аж ніяк не гарантія того, що це суспільство не піде нищити сусідній народ", — сказав Макс Кідрук.

Основна локація інтелектуальних імпрез — музейний простір "Окольний замок", який слугує й укриттям. Організатори очікують понад тисячу відвідувачів. Фестиваль – благодійний. Зі слів Елли Яцути усі гроші спрямують на купівлю FPV-дронів для 141-ої бригади.



"Це наша співпраця з БФ "Ангар Україна". Це той запит, який на сьогодні актуальний, їм терміново потрібні кошти, щоб поповнити військових FPV-дронами", — зазначила організаторка культурної події.



Упродовж двох днів, 27 та 28 липня, участь у фестивалі візьмуть 47 учасників з України, Польщі, Португалії та Іспанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У музейному просторі "Окольний замок" в Луцьку розпочався четвертий міжнародний літературно-мистецький фестиваль "Фронтера".Як розповіла Суспільному організаторка фестивалю, після перерви у чотири роки в обласному центрі Волині зустрілись поети, письменники та літературознавці. У програмі — дискусії за участі українських та іноземних авторів, перекладацькі майстерні, презентації книжок та читання.З її слів, проведення фестивалю "Фронтера" — це можливість повернути увагу в черговий раз до України."Коли до нас приїздять автори і медійники з-за кордону, і вони бачать нас тут сьогодні, що ми, попри свято, говоримо, що живемо в час війни, і війна просякає кожне наше слово. Потім ці гості поїдуть до своїх країн і будуть про нас розповідати і адвокатувати наші потреби", — зазначила організаторка.В перший день культурної події, 27 липня, до Луцька завітали українська журналістка, репортерка, письменникита, літературознавець Ростислав Семків. Також серед учасників фестивалю історикитаПортугальська репортеркаподілилась тим, як пише про інші країни та культури попри стереотипи, зокрема про Україну та українців із різних регіонів пише уже вісім років."Моя книга "Тарас Шевченко з простреленою головою". Я знаю, що він символ вашого народу, тож це асоціація з тим, що вбивають українців. Книга була добре прийнята в Португалії, це як щоденник українців", — сказала жінка.У Луцьку Ана Франса, з її слів, побувала в перші дні повномасштабного вторгнення. "Я пішла у музей, витвори мистецтва були сховані, люди виїжджали за кордон або ховались в укриттях, і зараз добре бачити Луцьк наповнений життям та людьми", — додала португальська репортерка.Перший день фестивалю відкрив літературознавець Ростислав Семків лекцією на тему "Як пов’язані українська та романська літератури"."Центральна інтрига в тому, що Франко дуже багато навчився в Золя. Але на певному етапі він його перевершив. Бо в одну з тематик зайшов раніше, ніж його вчитель. Зараз значно інтенсивніші взаємини між літературами взагалі, між європейськими літературами зокрема", — сказав письменник.Відвідувачка літературно-мистецького фестивалю Софія Руднєва розповіла: для неї "Фронтера" — це спосіб слухати тих, хто може говорити щось важливе."Я прийшла конкретно на лекцію-зустріч з Марічкою Паплаускайте, тому що прочитала її книжку і вона мене неймовірно вразила. Вона говорить важливі речі про Укрзалізницю, я раніше абсолютно не задумувалась про це", — зазначила дівчина.Репортерка Марічка Паплаускайте фіксує сучасну історію та розповідає про події, свідком яких є сама. Історія про неї — це книга "Потяг прибуває за розкладом", коли довелося пережити обстріл на вокзалі в Херсоні."Я змогла надалі писати про людей, які працюють в таких умовах безпосередньо на вокзалі в Херсоні, розуміючи, якою є їхня щоденна робота. Після першого шоку ти розумієш: що ти можеш робити? Ти вмієш розповідати історії, повинен продовжувати це робити через історії людей і досвід, який сьогодні мають українці", — сказала вона.Учасником фестивалю став і Езра Пастор — український історик та художник, який розповідає про історію, традиції та культуру свого народу — караїмів. З його слів, на момент останнього офіційного перепису населення в Україні 2001 року караїмів було, враховуючи й нині окупований Крим, до 2 тисяч людей."Я вважаю це для себе вкрай важливим, бо нас обмаль лишилось. Зараз я не впевнений, що назбирається 800 чоловік по всій території України. Тому я думаю, чим нас менше, тим голоснішими ми маємо бути", — зазначив історик.Про шістдесятників, які протистояли русифікації, зі сцени говорили історики Леся Бондарук та Богдан Паска. Письменник Макс Кідрук взяв участь у дискусії на тему "Література проти тиранії". Він вважає, що українська література потрібна для розвитку та самоідентифікації, і фронтом вона бути не може."В загальному сенсі культура не грає тієї ролі. Це підтверджує повномасштабне вторгнення росіян – культура не впоралась зі своїм основним завданням. Це довела ще Друга світова війна, що рівень розвитку культури певного народу аж ніяк не гарантія того, що це суспільство не піде нищити сусідній народ", — сказав Макс Кідрук.Основна локація інтелектуальних імпрез — музейний простір "Окольний замок", який слугує й укриттям. Організатори очікують понад тисячу відвідувачів. Фестиваль – благодійний. Зі слів Елли Яцути усі гроші спрямують на купівлю FPV-дронів для 141-ої бригади."Це наша співпраця з БФ "Ангар Україна". Це той запит, який на сьогодні актуальний, їм терміново потрібні кошти, щоб поповнити військових FPV-дронами", — зазначила організаторка культурної події.Упродовж двох днів, 27 та 28 липня, участь у фестивалі візьмуть 47 учасників з України, Польщі, Португалії та Іспанії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію