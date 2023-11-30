Із Почаївської лаври зникла значна частина ікон, – комісія





Про це йдеться у звіті комісії за результатами перевірки, який має



"Комісією встановлено, що користувач не дотримувався вимог закону "Про охорону культурної спадщини", зокрема п.1 ст. 26 щодо обов'язкового отримання дозволів на консервацію, реставрацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток національного значення.



Також не дотримано вимог ст. 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини" щодо неможливості змін пам'яток. Користувачем самовільно здійснено ремонт, прибудови, зміну конструктивних елементів, опорядження зовнішнього та внутрішнього і реставрацію пам'яток без відповідних на те дозволів та науково-проєктної документації, що призвело до неналежного утримання пам'яток та до втрати автентичних елементів опорядження пам'яток, збільшення навантаження на їх конструкції", - йдеться в повідомленні.



Зокрема, комісія виявила прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор, а також оновлення та/або очищення стінописів та ікон тощо.



Перевірка комісією стану збереження творів іконопису виявила факти "відсутності значної частини ікон, зафіксованих паспортами пам'яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним в 1967 році".



На території Почаївської Свято-Успенської лаври виявлено, крім 6 об'єктів, які належать державі, інше нерухоме майно, якого немає в договорі про безоплатне користування.



Окрім цього, фахівці ДСНС під час обстеження території Лаври виявили порушення вимог пожежної безпеки, а також констатували невиконання низки заходів для усунення порушень, починаючи з 2004 року.



Почаївська Успенська лавра - це православний чоловічий монастир у Почаєві зі статусом лаври.



Найбільша православна святиня на заході України, друга за важливістю після Києво-Печерської лаври.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комісія Міністерства культури та інформаційної політики під час перевірки збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, яке перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП, виявила низку порушень.Про це йдеться у звіті комісії за результатами перевірки, який має "Укрінформ "."Комісією встановлено, що користувач не дотримувався вимог закону "Про охорону культурної спадщини", зокрема п.1 ст. 26 щодо обов'язкового отримання дозволів на консервацію, реставрацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток національного значення.Також не дотримано вимог ст. 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини" щодо неможливості змін пам'яток. Користувачем самовільно здійснено ремонт, прибудови, зміну конструктивних елементів, опорядження зовнішнього та внутрішнього і реставрацію пам'яток без відповідних на те дозволів та науково-проєктної документації, що призвело до неналежного утримання пам'яток та до втрати автентичних елементів опорядження пам'яток, збільшення навантаження на їх конструкції", - йдеться в повідомленні.Зокрема, комісія виявила прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор, а також оновлення та/або очищення стінописів та ікон тощо.Перевірка комісією стану збереження творів іконопису виявила факти "відсутності значної частини ікон, зафіксованих паспортами пам'яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним в 1967 році".На території Почаївської Свято-Успенської лаври виявлено, крім 6 об'єктів, які належать державі, інше нерухоме майно, якого немає в договорі про безоплатне користування.Окрім цього, фахівці ДСНС під час обстеження території Лаври виявили порушення вимог пожежної безпеки, а також констатували невиконання низки заходів для усунення порушень, починаючи з 2004 року.Почаївська Успенська лавра - це православний чоловічий монастир у Почаєві зі статусом лаври.Найбільша православна святиня на заході України, друга за важливістю після Києво-Печерської лаври.

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