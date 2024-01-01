28 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження колишня голова Іваничівської РДАта журналісткаВітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Герман, Іван, Микола.Зичимо усім здоров’я, достатку й удачі у всіх починаннях.28 липня 1936 року народився волинський краєзнавець і педагог Ярослав Димнич.Вперше 28 липня Україна відзначає День Української Державності. Це свято запровадив президенту День Незалежності у 2021 році.28 липня також відзначають Хрещення Київської Русі – України. Зеленський у своїй вітальній промові зауважив: державність нашої країни почалась із заснування Києва."Точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі – України, яку недаремно називають місцем, де все починається", – сказав 24 серпня 2021 року Зеленський.