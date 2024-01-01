28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження колишня голова Іваничівської РДА Лілія Кревська та журналістка Надія Рогозіна.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Герман, Іван, Микола.
Зичимо усім здоров’я, достатку й удачі у всіх починаннях.
28 липня 1936 року народився волинський краєзнавець і педагог Ярослав Димнич.
Вперше 28 липня Україна відзначає День Української Державності. Це свято запровадив президент Володимир Зеленський у День Незалежності у 2021 році.
28 липня також відзначають Хрещення Київської Русі – України. Зеленський у своїй вітальній промові зауважив: державність нашої країни почалась із заснування Києва.
"Точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі – України, яку недаремно називають місцем, де все починається", – сказав 24 серпня 2021 року Зеленський.
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Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Герман, Іван, Микола.
Зичимо усім здоров’я, достатку й удачі у всіх починаннях.
28 липня 1936 року народився волинський краєзнавець і педагог Ярослав Димнич.
Вперше 28 липня Україна відзначає День Української Державності. Це свято запровадив президент Володимир Зеленський у День Незалежності у 2021 році.
28 липня також відзначають Хрещення Київської Русі – України. Зеленський у своїй вітальній промові зауважив: державність нашої країни почалась із заснування Києва.
"Точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі – України, яку недаремно називають місцем, де все починається", – сказав 24 серпня 2021 року Зеленський.
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