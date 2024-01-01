Збірна України з футболу здобула свою першу перемогу на Олімпіаді під час матчу з Марокко





Про це свідчить трансляція матчу, пише



Гра відбувалася у межах другого туру групового етапу Олімпійського футбольного турніру.



У середині першого тайму Максим Брагар прострілив на Дмитра Криськіва, а той на 22 хвилині матчу забив перший гол української збірної. Згодом українці кілька разів пробивали по воротах марокканців.



Після перерви Марокко почало більше тиснути на полі. Зрештою, збірна африканської країни зрівняла рахунок, оскільки Володимир Салюк порушив правила у штрафному майданчику. Футболіст отримав червону картку, а Суф'ян Рахімі з команди суперників реалізував 11-метровий удар.



На 98 хвилині Ігор Краснопір забив переможний для українців гол після прострілу Олега Федора.



Нагадаємо, збірна України з футболу 24 липня провела свій перший в історії матч на Олімпійських іграх. Українські футболісти програли команді з Іраку з рахунком 2:1.



Уже 30 липня у третьому турі групового етапу Україна зіграє проти Аргентини.



Збірна України з футболу на Олімпіаді-2024



Учасники чоловічого футбольного турніру Олімпійських ігор 2024 року змагатимуться в період із 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті, розповіли в Українській асоціації футболу.



Формат олімпійського турніру традиційний: боротьба в чотирьох групах по чотири команди, по дві найсильніші виходять у плей-оф, потім — чвертьфінали, півфінали, матч за третє місце й фінал.



Загалом у турнірі беруть участь 16 збірних:



Франція — як господар;



три команди представлятимуть Європу (Україна, Іспанія, Ізраїль);



три — Африку (Марокко, Єгипет, Малі);



три — Азію (Японія, Узбекистан, Ірак);



дві — Південну Америку (Парагвай, Аргентина);



дві — зону КОНКАКАФ (США, Домініканська Республіка);



одна — Океанію (Нова Зеландія);



до них приєднався переможець міжконтинентального плей-оф (Гвінея).



Улітку 2023 року Україна досягла історичного успіху — виборола для країни право вперше виступити на футбольному турнірі Олімпіади. Це сталося завдяки перемозі над Францією з рахунком 3:1 у чвертьфінальному матчі Євро-2023 та здобутій путівці до півфіналу.



Україна потрапила до групи B разом з Аргентиною, Марокко та Іраком. Українську та аргентинську збірні вважали фаворитами цієї групи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Олімпійська збірна України зіграла з Марокко на Олімпійських іграх у Парижі. Українці здобули свою першу перемогу на Олімпіаді за всю історію з рахунком 2:1.Про це свідчить трансляція матчу, пише Громадське Гра відбувалася у межах другого туру групового етапу Олімпійського футбольного турніру.У середині першого тайму Максим Брагар прострілив на Дмитра Криськіва, а той на 22 хвилині матчу забив перший гол української збірної. Згодом українці кілька разів пробивали по воротах марокканців.Після перерви Марокко почало більше тиснути на полі. Зрештою, збірна африканської країни зрівняла рахунок, оскількипорушив правила у штрафному майданчику. Футболіст отримав червону картку, аз команди суперників реалізував 11-метровий удар.На 98 хвилинізабив переможний для українців гол після прострілуНагадаємо, збірна України з футболу 24 липня провела свій перший в історії матч на Олімпійських іграх. Українські футболісти програли команді з Іраку з рахунком 2:1.Уже 30 липня у третьому турі групового етапу Україна зіграє проти Аргентини.Збірна України з футболу на Олімпіаді-2024Учасники чоловічого футбольного турніру Олімпійських ігор 2024 року змагатимуться в період із 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті, розповіли в Українській асоціації футболу.Формат олімпійського турніру традиційний: боротьба в чотирьох групах по чотири команди, по дві найсильніші виходять у плей-оф, потім — чвертьфінали, півфінали, матч за третє місце й фінал.Франція — як господар;три команди представлятимуть Європу (Україна, Іспанія, Ізраїль);три — Африку (Марокко, Єгипет, Малі);три — Азію (Японія, Узбекистан, Ірак);дві — Південну Америку (Парагвай, Аргентина);дві — зону КОНКАКАФ (США, Домініканська Республіка);одна — Океанію (Нова Зеландія);до них приєднався переможець міжконтинентального плей-оф (Гвінея).Улітку 2023 року Україна досягла історичного успіху — виборола для країни право вперше виступити на футбольному турнірі Олімпіади. Це сталося завдяки перемозі над Францією з рахунком 3:1 у чвертьфінальному матчі Євро-2023 та здобутій путівці до півфіналу.Україна потрапила до групи B разом з Аргентиною, Марокко та Іраком. Українську та аргентинську збірні вважали фаворитами цієї групи.

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