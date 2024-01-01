Під час тренувального польоту загинув курсант Харківського університету Повітряних Сил

Під час тренувального польоту загинув курсант Харківського університету Повітряних Сил
Під час тренувального польоту загинув курсант Харківського університету Повітряних Сил.

Про це повідомили на сторінці Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба в “Фейсбуці”.

“Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил”, – повідомили в університеті.

Зазначається, що причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.

Керівництво університету всебічно сприяє слідству.

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Теги: Росія, Україна, війна
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