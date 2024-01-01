Під час тренувального польоту загинув курсант Харківського університету Повітряних Сил





Про це повідомили на сторінці Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба в “Фейсбуці”.



“Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил”, – повідомили в університеті.



Зазначається, що причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.



Керівництво університету всебічно сприяє слідству.

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