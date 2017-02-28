На Світязі потонула 82-річна жінка
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На озері Світязь виявлено тіло жінки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 27 липня, о 17:27 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в озері Світязь на поверхні води біля берега знаходиться тіло людини.
На місце події прибули рятувальники водолазно-рятувального відділення селища Шацьк.
До приїзду фахівців ДСНС, тіло жінки з води на берег дістали очевидці.
Рятувальники, які прибули на місце виклику спільно з працівниками екстреної медичної допомоги швидко розпочали серцево-легеневу реанімацію.
На жаль, жінку, 1942 р.н., врятувати не вдалося.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 27 липня, о 17:27 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в озері Світязь на поверхні води біля берега знаходиться тіло людини.
На місце події прибули рятувальники водолазно-рятувального відділення селища Шацьк.
До приїзду фахівців ДСНС, тіло жінки з води на берег дістали очевидці.
Рятувальники, які прибули на місце виклику спільно з працівниками екстреної медичної допомоги швидко розпочали серцево-легеневу реанімацію.
На жаль, жінку, 1942 р.н., врятувати не вдалося.
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