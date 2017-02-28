На Світязі потонула 82-річна жінка

На Світязі потонула 82-річна жінка
На озері Світязь виявлено тіло жінки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора, 27 липня, о 17:27 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в озері Світязь на поверхні води біля берега знаходиться тіло людини.

На місце події прибули рятувальники водолазно-рятувального відділення селища Шацьк.

До приїзду фахівців ДСНС, тіло жінки з води на берег дістали очевидці.

Рятувальники, які прибули на місце виклику спільно з працівниками екстреної медичної допомоги швидко розпочали серцево-легеневу реанімацію.
На Світязі потонула 82-річна жінка

На жаль, жінку, 1942 р.н., врятувати не вдалося.

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Теги: Світязь, жінка, потопельниця
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