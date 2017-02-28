На Світязі потонула 82-річна жінка





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Вчора, 27 липня, о 17:27 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в озері Світязь на поверхні води біля берега знаходиться тіло людини.



На місце події прибули рятувальники водолазно-рятувального відділення селища Шацьк.



До приїзду фахівців ДСНС, тіло жінки з води на берег дістали очевидці.



Рятувальники, які прибули на місце виклику спільно з працівниками екстреної медичної допомоги швидко розпочали серцево-легеневу реанімацію.



На жаль, жінку, 1942 р.н., врятувати не вдалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На озері Світязь виявлено тіло жінки.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вчора, 27 липня, о 17:27 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в озері Світязь на поверхні води біля берега знаходиться тіло людини.На місце події прибули рятувальники водолазно-рятувального відділення селища Шацьк.До приїзду фахівців ДСНС, тіло жінки з води на берег дістали очевидці.Рятувальники, які прибули на місце виклику спільно з працівниками екстреної медичної допомоги швидко розпочали серцево-легеневу реанімацію.На жаль, жінку, 1942 р.н., врятувати не вдалося.

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