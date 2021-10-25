Через дитячі пустощі на Волині горіла солома
Сьогодні, 13:28
На Любешівщині рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували загоряння стіжка з соломою.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Надзвичайна подія на території приватного домогосподарства у с. Нові Березичі Любешівської громади трапилася сьогодні вранці, 28 липня, — горів стіжок із соломою.
Повідомлення на лінію 101 надійшло о 08:57.
За викликом до місця подій спрямували рятувальників 12 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони с. Седлище. О 09:36 вони ліквідували горіння та запобігли перекиданню полум'я на розташовані поруч будівлі.
Імовірно, до пожежі призвели дитячі пустощі з вогнем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Надзвичайна подія на території приватного домогосподарства у с. Нові Березичі Любешівської громади трапилася сьогодні вранці, 28 липня, — горів стіжок із соломою.
Повідомлення на лінію 101 надійшло о 08:57.
За викликом до місця подій спрямували рятувальників 12 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони с. Седлище. О 09:36 вони ліквідували горіння та запобігли перекиданню полум'я на розташовані поруч будівлі.
Імовірно, до пожежі призвели дитячі пустощі з вогнем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни втратили на фронті ще 1180 солдатів
Сьогодні, 14:09
Через дитячі пустощі на Волині горіла солома
Сьогодні, 13:28
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Юрій Сарапін
Сьогодні, 12:00
Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що її син міг бути співучасником, але не вбивцею
Сьогодні, 11:12
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 10:00