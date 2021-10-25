Через дитячі пустощі на Волині горіла солома





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Надзвичайна подія на території приватного домогосподарства у с. Нові Березичі Любешівської громади трапилася сьогодні вранці, 28 липня, — горів стіжок із соломою.



Повідомлення на лінію 101 надійшло о 08:57.



За викликом до місця подій спрямували рятувальників 12 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони с. Седлище. О 09:36 вони ліквідували горіння та запобігли перекиданню полум'я на розташовані поруч будівлі.



Імовірно, до пожежі призвели дитячі пустощі з вогнем.



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