Друга річниця теракту в Оленівці: бійці полку «Азов» закликали розповісти світу про трагедію

Друга річниця теракту в Оленівці: бійці полку «Азов» закликали розповісти світу про трагедію
Бійці 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» НГУ в день другої річниці теракту в Оленівці закликали розповісти світу про цю трагедію.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звернені, опублікованому на каналі полку «Азов» у Телеграмі.

«У день другої річниці теракту в Оленівці ми закликаємо вас розповісти світу про цю трагедію. Приєднуйтеся до вшанування пам'яті жертв російського злочину. Залучайте українську і міжнародну аудиторію», - йдеться у повідомленні.

В «Азові» нагадали, що в ніч з 28 на 29 липня два роки тому окупанти підірвали барак в колонії Оленівки під Донецьком з полоненими азовцями. Внаслідок вибуху загинули 54 захисники Маріуполя, ще 130 – зазнали поранень.

«Поранені азовці виносили тіла побратимів. Тих, кого можна було врятувати, окупанти кидали помирати. Оленівка – це злочин проти людяності, порушення всіх можливих правил ведення війни і поводження з військовополоненими», - заявили в «Азові».

Там підкреслюють, що росіяни спираються на коротку пам'ять світової спільноти, на забуття її злочинів і власну пропаганду.

«Кожне поширення важливе. Чим більше людей дізнається про злочин окупантів, тим менше шансів у РФ уникнути покарання. Розкажи про Оленівку. Приєднуйся до вшанування пам'яті жертв теракту», - закликають бійці у своєму зверненні до людей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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