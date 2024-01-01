«Ліхтарики в кожній кімнаті»: як сім'я з Луцька адаптувалася до відключень світла

Анна та Христинка, якій незабаром виповниться два місяці. З маленькими дітьми батьки вже адаптувалися до відключень електроенергії.



Про це



Лучанка розповіла, що під час зимових блекаутів рятувалися теплим одягом і теплими ковдрами.



"На цю зиму план Б — це будуть наші батьки. У квартирі на 5 поверсі до нас тепло не буде доходити, і під час довгих відключень світла буде некомфортно, для дітей особливо. Тому мої батьки відкривають свої двері для мене, дітей і мого чоловіка, і разом нам буде тепліше", — говорить жінка.



Юліана Трофімчук зазначила: на кухні встановлена газова плита, тож попри відсутність світла можна приготувати їжу. З іншими труднощами, з її слів, сім'я справляється по-різному, проте завжди з позитивним настроєм.



"При відключеннях світла дуже важливо для мене, щоб дитина не боялась, щоб в неї не виникло фобій. Тому ліхтарики у нас є майже в кожній кімнаті. Коли вимикають світло, ми намагаємось розважатися: є фломастери, розмальовки, книги. Любимо влаштовувати театри тіней — це теж дуже класна ідея для діток", — говорить жінка.



З підручних засобів в сім'ї на озброєнні, каже Юліана, павербанки та різноманітні ліхтарики. Від спеки рятуються тривалими прогулянками в парку та відвідуванням дитячих кімнат, де є кондиціонери.



"З відключенням світла дуже страждає техніка і ми вже це відчули, бо в нас холодильник вже починає видавати такі дивні звуки і каже: "Будь ласка, якось рятуйте мене!" Ми стараємось готувати їжу все з-під ножа, щоб усе було свіже, тому що зберігатись воно все не дуже добре може", — каже лучанка.



Як тільки електрика з'являється, розповіла Юліана, потрібно переробити чимало хатніх справ: приготувати їсти, випрати та попрасувати одяг тощо. Попри це, зазначила лучанка, з такою проблемою як відключення електроенергії можна справитися та знайти вихід.



"Можна потерпіти, адже нашим хлопцям і дівчатам там набагато важче і ми всі їх чекаємо і молимось за них. Всі ми чекаємо нашої світлої перемоги. Після кожної найтемнішої ночі завжди настає світанок!" — додала лучанка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На п'ятому поверсі багатоповерхівки в Луцьку проживає сім'я Трофімчуків: чоловік із дружиною та їхні доньки — п'ятирічната, якій незабаром виповниться два місяці. З маленькими дітьми батьки вже адаптувалися до відключень електроенергії.Про це Суспільному розповіла господиня дому Юліана Трофімчук. З її слів, у їхньому будинку немає ліфта, також немає у квартирі кондиціонера, тож найважче буде в період, коли настане похолодання.Лучанка розповіла, що під час зимових блекаутів рятувалися теплим одягом і теплими ковдрами."На цю зиму план Б — це будуть наші батьки. У квартирі на 5 поверсі до нас тепло не буде доходити, і під час довгих відключень світла буде некомфортно, для дітей особливо. Тому мої батьки відкривають свої двері для мене, дітей і мого чоловіка, і разом нам буде тепліше", — говорить жінка.Юліана Трофімчук зазначила: на кухні встановлена газова плита, тож попри відсутність світла можна приготувати їжу. З іншими труднощами, з її слів, сім'я справляється по-різному, проте завжди з позитивним настроєм."При відключеннях світла дуже важливо для мене, щоб дитина не боялась, щоб в неї не виникло фобій. Тому ліхтарики у нас є майже в кожній кімнаті. Коли вимикають світло, ми намагаємось розважатися: є фломастери, розмальовки, книги. Любимо влаштовувати театри тіней — це теж дуже класна ідея для діток", — говорить жінка.З підручних засобів в сім'ї на озброєнні, каже Юліана, павербанки та різноманітні ліхтарики. Від спеки рятуються тривалими прогулянками в парку та відвідуванням дитячих кімнат, де є кондиціонери."З відключенням світла дуже страждає техніка і ми вже це відчули, бо в нас холодильник вже починає видавати такі дивні звуки і каже: "Будь ласка, якось рятуйте мене!" Ми стараємось готувати їжу все з-під ножа, щоб усе було свіже, тому що зберігатись воно все не дуже добре може", — каже лучанка.Як тільки електрика з'являється, розповіла Юліана, потрібно переробити чимало хатніх справ: приготувати їсти, випрати та попрасувати одяг тощо. Попри це, зазначила лучанка, з такою проблемою як відключення електроенергії можна справитися та знайти вихід."Можна потерпіти, адже нашим хлопцям і дівчатам там набагато важче і ми всі їх чекаємо і молимось за них. Всі ми чекаємо нашої світлої перемоги. Після кожної найтемнішої ночі завжди настає світанок!" — додала лучанка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію