Іран і КНДР надають росії летальну допомогу для війни в Україні, - ISW

Іран і КНДР надають росії летальну допомогу для війни в Україні, - ISW
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія поглиблює відносини з Іраном і Північною Кореєю, які надають РФ летальну допомогу для війни в Україні.

Про це пише Українська правда з посиланням на ISW.

Аналітики зазначають, що Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном і Північною Кореєю в обмін на надання летальної допомоги російським військовим для використання її в Україні.

Іранське державне інформаційне агентство Mehr News Agency повідомило, що Іран запустить свої супутники "Ход-Ход" і "Косар" на низьку навколоземну орбіту з невстановленої російської станції в жовтні 2024 року.

Агентство Bloomberg повідомило, що валовий внутрішній продукт Північної Кореї зріс на 3,1% у 2023 році порівняно з 2022 роком після щорічного скорочення з 2019 року.

За оцінками Банку Південної Кореї, важка та хімічна промисловість Північної Кореї, зокрема виробництво заліза, сталі, міді, нікелю та алюмінію, зросли найбільше у 2023 році – на 8,1%.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік раніше заявляв, що постачання Росією продовольства до Північної Кореї в обмін на зброю допомогло Північній Кореї стабілізувати ціни і, ймовірно, стимулювало внутрішнє виробництво в Північній Кореї.

Крім того, за повідомленнями, Північна Корея передала Росії до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, а Іран поставив до Росії безпілотники Shahed-136/131 та їхні компоненти.

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Теги: Росія, Україна, війна
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