Погода в Луцьку на завтра, 29 липня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 29 липня, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від + 13° до + 22°.
Народний прогноз погоди: з цього дня ночі стають холоднішими, спека спадає. У минулі часи помітили: якщо верес зацвів, значить, липень уступає місце серпню. Також народ примітив, що 29 липня пташки задумуються (замовкають).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від + 13° до + 22°.
Народний прогноз погоди: з цього дня ночі стають холоднішими, спека спадає. У минулі часи помітили: якщо верес зацвів, значить, липень уступає місце серпню. Також народ примітив, що 29 липня пташки задумуються (замовкають).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку на завтра, 29 липня
Сьогодні, 20:00
Друга річниця теракту в Оленівці: бійці полку «Азов» закликали розповісти світу про трагедію
Сьогодні, 16:00