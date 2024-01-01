Погода в Луцьку на завтра, 29 липня





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від + 13° до + 22°.



Народний прогноз погоди: з цього дня ночі стають холоднішими, спека спадає. У минулі часи помітили: якщо верес зацвів, значить, липень уступає місце серпню. Також народ примітив, що 29 липня пташки задумуються (замовкають).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 29 липня, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від + 13° до + 22°.з цього дня ночі стають холоднішими, спека спадає. У минулі часи помітили: якщо верес зацвів, значить, липень уступає місце серпню. Також народ примітив, що 29 липня пташки задумуються (замовкають).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію