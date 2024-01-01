Погода в Луцьку на завтра, 29 липня

Погода в Луцьку на завтра, 29 липня
У понеділок, 29 липня, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від + 13° до + 22°.

Народний прогноз погоди: з цього дня ночі стають холоднішими, спека спадає. У минулі часи помітили: якщо верес зацвів, значить, липень уступає місце серпню. Також народ примітив, що 29 липня пташки задумуються (замовкають).

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Теги: Погода, Луцьк
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