Як на Волині вимикатимуть електроенергію 29 липня: оприлюднено графіки





Про це повідомляє компанія, розяснюючи, що проміжок, коли обмеження будуть задіяні для всіх споживачів, крім критичної інфраструктури.



“З 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень”, – зазначають у повідомленні. В усі інші години доби, вказують в “Укренерго”, обмежень не передбачено.



Подивитися актуальний графік відключення світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 липня національна енергетична компанія “Укренерго” запланувала мінімальні обмеження в електропостачанні споживачів.Про це повідомляє компанія, розяснюючи, що проміжок, коли обмеження будуть задіяні для всіх споживачів, крім критичної інфраструктури.“З 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень”, – зазначають у повідомленні. В усі інші години доби, вказують в “Укренерго”, обмежень не передбачено.Подивитися актуальний графік відключення світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням

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