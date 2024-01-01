Як на Волині вимикатимуть електроенергію 29 липня: оприлюднено графіки

Як на Волині вимикатимуть електроенергію 29 липня: оприлюднено графіки
29 липня національна енергетична компанія “Укренерго” запланувала мінімальні обмеження в електропостачанні споживачів.

Про це повідомляє компанія, розяснюючи, що проміжок, коли обмеження будуть задіяні для всіх споживачів, крім критичної інфраструктури.

“З 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень”, – зазначають у повідомленні. В усі інші години доби, вказують в “Укренерго”, обмежень не передбачено.

Подивитися актуальний графік відключення світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
Як на Волині вимикатимуть електроенергію 29 липня: оприлюднено графіки

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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