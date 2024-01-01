Огіркова столиця: який врожай збирають в селі Чорниж на Волині

Огіркова столиця: який врожай збирають в селі Чорниж на Волині
Село Чорниж на Волині місцеві називають "столицею огірків", бо там чи не в кожному господарстві вирощують овочі у промислових масштабах.

Як розповіла Суспільному староста Тетяна Оніщук, по одній або декілька теплиць з огірками мають майже усі господарства у селі.

"Мусять люди чимось займатися, якщо немає роботи, то ж за кордон не всі поїдуть, комусь треба працювати і в Україні, — говорить староста. — Ще сусіднє Село Гораймівка, там теж є трішки теплиць, а так масово — тільки Чорниж".

Врожай 2024 — менший, ніж торік

Місцеві жителі кажуть: цього року на врожай огірків вплинула спека — частина городини посохла. Заважають і шкідники, говорить колківчанин Віталій. Чоловік вирощує огірки в теплиці біля хати. Цього року посадив 80 кущів.

"Трохи менше, ніж торік врожай. П'ять сортів, більше не завожу. Вони (огірки — ред.) в цьому році прихопили хворобу. Кліщ трохи поїв листя, мало огірків. Раніше по відру збирав, а зараз кілограм, два і все", — розповів господа і додав, що зі шкідниками бореться народними методами — настоянкою з часнику, дігтяного мила і молока.

Жителька села Чорниж Людмила в березні цього року висадила більше двох тисяч саджанців. зі слів жінки, врожай видався меншим, ніж очікувала, але роботи в господарстві все одно вистачає.

Ринок збуту огірків

Родина Пащуків вирощує і продає огірки 18 років. Господиня Тетяна розповіла, що висадила у парнику майже п’ять тисяч саджанців. Зі слів жінки, у перші роки вкладали у власну справу багато коштів — купували плівку, агроволокно та міндобрива. За роки роботи усі старання окупилися.

Є хлопці, які забирають наші огірки на Київ, є люди, що купляють на закрутки, то так продаємо по кілограму. На закрутки, то по 30 продаємо. Можуть бути по 40-50 гривень за кілограм", — ділиться жінка.

Чоловік Тетяни Володимир говорить: щоб врожай не зменшувався — потрібно щороку переносити парник в нове місце. "У нас всі майже огірки вирощують у цьому кутку. Не треба в Польщу їхати, нікуди, вдома собі робиш та й все", — додав господар.

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Теги: огірки, фермери, Чорниж
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