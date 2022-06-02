Удвічі збільшилась кількість зареєстрованих на Волині електроавтомобілів

Удвічі збільшилась кількість зареєстрованих на Волині електроавтомобілів
Згідно з Єдиним державним реєстром транспортних засобів від початку 2024 року у сервісних центрах МВС у Волинській області зареєстрували 1 403 електроавтомобілів.

Це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, розповіла Суспільному головна спеціалістка зі зв’язків з громадськістю регіонального Сервісного центру МВС у Волинській області Юлія Матящук. За шість місяців 2023 року таких авто зареєстрували 697.

Від початку 2024 року у сервісних центрах МВС у Волинській області вперше було зареєстровано 1 093 авто з електричним типом двигуна та 543 таких авто — за відповідний період минулого року.

Кількість автомобілів з гібридним типом двигуна також збільшилась. Минулого року таких авто за пів року зареєстрували 148, а цьогоріч — уже 209. Йдеться також про першу реєстрацію авто, додала Юлія Матящук.

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Теги: електромобілі, Волинь
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