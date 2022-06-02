Удвічі збільшилась кількість зареєстрованих на Волині електроавтомобілів





Це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, розповіла Юлія Матящук. За шість місяців 2023 року таких авто зареєстрували 697.



Від початку 2024 року у сервісних центрах МВС у Волинській області вперше було зареєстровано 1 093 авто з електричним типом двигуна та 543 таких авто — за відповідний період минулого року.



Кількість автомобілів з гібридним типом двигуна також збільшилась. Минулого року таких авто за пів року зареєстрували 148, а цьогоріч — уже 209. Йдеться також про першу реєстрацію авто, додала Юлія Матящук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Згідно з Єдиним державним реєстром транспортних засобів від початку 2024 року у сервісних центрах МВС у Волинській області зареєстрували 1 403 електроавтомобілів.Це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, розповіла Суспільному головна спеціалістка зі зв’язків з громадськістю регіонального Сервісного центру МВС у Волинській області. За шість місяців 2023 року таких авто зареєстрували 697.Від початку 2024 року у сервісних центрах МВС у Волинській області вперше було зареєстровано 1 093 авто з електричним типом двигуна та 543 таких авто — за відповідний період минулого року.Кількість автомобілів з гібридним типом двигуна також збільшилась. Минулого року таких авто за пів року зареєстрували 148, а цьогоріч — уже 209. Йдеться також про першу реєстрацію авто, додала Юлія Матящук.

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