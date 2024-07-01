На автомобілі ухилянтів від мобілізації можуть накласти арешт





Про це інформує



Відповідно до нового закону про мобілізацію та військовий облік, який набув чинності 18 травня 2024 року, військовозобов’язаний, який не оновив свої військово-облікові дані до 16 липня цього року, буде оштрафований на суму від 17 000 до 25 500 грн. Штраф накладається за кожну проігноровану повістку.



Військовозобов’язаний може не знати, що йому надіслано вимогу про оновлення військово-облікових даних. Лист-вимога (не повістка) вважається врученим з моменту проставлення штампу про неможливість вручення.



Порушник правил мобілізації зобов’язаний сплатити штраф не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу. При оскарженні постанови — не пізніше 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.



Якщо штраф не сплачено вчасно, поліція надішле постанову про накладення штрафу для примусового виконання до Державної виконавчої служби. Постанова надсилається за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна.



У цьому випадку штраф накладається у подвійному розмірі. На банківські рахунки та майно, зокрема на транспортні засоби, може бути накладено арешт. Автомобіль відправляють на штрафмайданчик. Порушник зможе повернути своє майно, якщо у встановлені законом строки сплатить штраф та інші заборгованості з виконавчого провадження та зберігання транспортного засобу.



Якщо заборгованість не буде погашена, автомобіль продадуть на відкритому державному електронному аукціоні. Різницю між заборгованістю та вартістю автомобіля боржнику повернуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна виконавча служба може накласти арешт на банківські рахунки та майно, включно з автомобілями, громадян, які вчасно не сплатили штраф за порушення правил мобілізації та військового обліку. Це стосується військовозобов’язаних, які до 16 липня 2024 року не оновили свої військово-облікові дані.Про це інформує Новини Ю Відповідно до нового закону про мобілізацію та військовий облік, який набув чинності 18 травня 2024 року, військовозобов’язаний, який не оновив свої військово-облікові дані до 16 липня цього року, буде оштрафований на суму від 17 000 до 25 500 грн. Штраф накладається за кожну проігноровану повістку.Військовозобов’язаний може не знати, що йому надіслано вимогу про оновлення військово-облікових даних. Лист-вимога (не повістка) вважається врученим з моменту проставлення штампу про неможливість вручення.Порушник правил мобілізації зобов’язаний сплатити штраф не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу. При оскарженні постанови — не пізніше 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.Якщо штраф не сплачено вчасно, поліція надішле постанову про накладення штрафу для примусового виконання до Державної виконавчої служби. Постанова надсилається за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна.У цьому випадку штраф накладається у подвійному розмірі. На банківські рахунки та майно, зокрема на транспортні засоби, може бути накладено арешт. Автомобіль відправляють на штрафмайданчик. Порушник зможе повернути своє майно, якщо у встановлені законом строки сплатить штраф та інші заборгованості з виконавчого провадження та зберігання транспортного засобу.Якщо заборгованість не буде погашена, автомобіль продадуть на відкритому державному електронному аукціоні. Різницю між заборгованістю та вартістю автомобіля боржнику повернуть.

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