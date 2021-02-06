Покарали лучанина, який крав павербанки з магазину

Покарали лучанина, який крав павербанки з магазину
Лучанин, який обкрадав магазини, тепер сидітиме у в’язниці понад п’ять років.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини.

Вперше Назарій Х. обікрав магазин «Аврора» 29 березня 2024 року. Він виніс зарядний пристрій Power Bank вартістю 332 гривні. Наступного дня вкрав ще два павербанки.

Ще через день зловмисник підвищив ставки – з магазину зникло вже три зарядні пристрої. Загальна сума збитків – 1 620 гривень.

Крім того, 5 квітня вже в магазині «Копійочка» чоловік поцупив чотири шоколадки, тональний крем й антиперспірант на загальну суму 397 гривень. Відтак його звинувачували у крадіжках, вчинених повторно і в умовах воєнного стану.

Обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся, запевняв, що зробив належні висновки. На час розгляду справи в суді збитки потерпілим не було відшкодовано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, крадіжка, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Покарали лучанина, який крав павербанки з магазину
Сьогодні, 03:11
На автомобілі ухилянтів від мобілізації можуть накласти арешт
Сьогодні, 01:30
29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Удвічі збільшилась кількість зареєстрованих на Волині електроавтомобілів
28 липень, 23:18
Огіркова столиця: який врожай збирають в селі Чорниж на Волині
28 липень, 22:14
Схожі новини
У Луцьку чоловік за два дні обікрав 9 автомобілів У Луцьку чоловік за два дні обікрав 9 автомобілів
06 лютий, 2021, 23:30
Вбивцю, який у Луцьку обікрав підприємство, позбавили волі на 11 років Вбивцю, який у Луцьку обікрав підприємство, позбавили волі на 11 років
08 січень, 2021, 13:30
У Луцьку чоловік вкрав гроші з кабінок в роздягальні тренажерного залу У Луцьку чоловік вкрав гроші з кабінок в роздягальні тренажерного залу
29 листопад, 2020, 05:40
За крадіжку алкоголю з супермаркету лучанин загримів за ґрати За крадіжку алкоголю з супермаркету лучанин загримів за ґрати
21 листопад, 2020, 01:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Покарали лучанина, який крав павербанки з магазину
Сьогодні, 03:11
 0
На автомобілі ухилянтів від мобілізації можуть накласти арешт
Сьогодні, 01:30
 0
29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Удвічі збільшилась кількість зареєстрованих на Волині електроавтомобілів
28 липень, 23:18
 0
Огіркова столиця: який врожай збирають в селі Чорниж на Волині
28 липень, 22:14
 0
Медіа
відео
1/8