Покарали лучанина, який крав павербанки з магазину





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть



Вперше Назарій Х. обікрав магазин «Аврора» 29 березня 2024 року. Він виніс зарядний пристрій Power Bank вартістю 332 гривні. Наступного дня вкрав ще два павербанки.



Ще через день зловмисник підвищив ставки – з магазину зникло вже три зарядні пристрої. Загальна сума збитків – 1 620 гривень.



Крім того, 5 квітня вже в магазині «Копійочка» чоловік поцупив чотири шоколадки, тональний крем й антиперспірант на загальну суму 397 гривень. Відтак його звинувачували у крадіжках, вчинених повторно і в умовах воєнного стану.



Обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся, запевняв, що зробив належні висновки. На час розгляду справи в суді збитки потерпілим не було відшкодовано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанин, який обкрадав магазини, тепер сидітиме у в’язниці понад п’ять років.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини Впершеобікрав магазин «Аврора» 29 березня 2024 року. Він виніс зарядний пристрій Power Bank вартістю 332 гривні. Наступного дня вкрав ще два павербанки.Ще через день зловмисник підвищив ставки – з магазину зникло вже три зарядні пристрої. Загальна сума збитків – 1 620 гривень.Крім того, 5 квітня вже в магазині «Копійочка» чоловік поцупив чотири шоколадки, тональний крем й антиперспірант на загальну суму 397 гривень. Відтак його звинувачували у крадіжках, вчинених повторно і в умовах воєнного стану.Обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся, запевняв, що зробив належні висновки. На час розгляду справи в суді збитки потерпілим не було відшкодовано.

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