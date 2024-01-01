Прикордонник з Волині отримав Ордени «Святого Пантелеймона», «Данила Галицького» та відзнаку Верховної ради України

Начальник служби охорони здоровʼя 15 мобільного прикордонного загону майор медичної службиз Волині, з нагоди дня медичного працівника отримав одразу три відзнаки за свою службу.Про це інформує ДПСУ.Орден «Святого Пантелеймона» — це своєрідний медичний оскар, він присуджується за значні результати в галузі охорони здоровʼя, у духовному й фізичному розвитку українського суспільства.Орден «Данила Галицького» — державна нагорода, якою нагороджуються військовослужбовці за сумлінне та бездоганне служіння Українському народові.Грамоту Верховної Ради вручають за сприяння становленню та зміцненню України як демократичної, соціальної, правової держави.Майор Олександр Солобчук виконував завдання у зоні АТО та ООС, нагороджений відзнакою президента за участь в АТО, отримав статус учасника бойових дій. З початком повномасштабного вторгнення рф, повернувся на військову службу за мобілізацією в лави Державної прикордонної служби України, виконував бойові завдання на Донецькому та Лимано-Купʼянському напрямках.