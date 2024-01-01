Прикордонник з Волині отримав Ордени «Святого Пантелеймона», «Данила Галицького» та відзнаку Верховної ради України

Прикордонник з Волині отримав Ордени «Святого Пантелеймона», «Данила Галицького» та відзнаку Верховної ради України
Начальник служби охорони здоровʼя 15 мобільного прикордонного загону майор медичної служби Олександр Солобчук з Волині, з нагоди дня медичного працівника отримав одразу три відзнаки за свою службу.

Про це інформує ДПСУ.

Орден «Святого Пантелеймона» — це своєрідний медичний оскар, він присуджується за значні результати в галузі охорони здоровʼя, у духовному й фізичному розвитку українського суспільства.

Орден «Данила Галицького» — державна нагорода, якою нагороджуються військовослужбовці за сумлінне та бездоганне служіння Українському народові.

Грамоту Верховної Ради вручають за сприяння становленню та зміцненню України як демократичної, соціальної, правової держави.

Майор Олександр Солобчук виконував завдання у зоні АТО та ООС, нагороджений відзнакою президента за участь в АТО, отримав статус учасника бойових дій. З початком повномасштабного вторгнення рф, повернувся на військову службу за мобілізацією в лави Державної прикордонної служби України, виконував бойові завдання на Донецькому та Лимано-Купʼянському напрямках.


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Теги: медичний оскар, волинянин
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