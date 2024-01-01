Священник підтримав: у Луцькому районі ще одна громада перейшла у ПЦУ





Захід організували у неділю, 28 липня, повідомляє



За вихід з Московського патріархату громади Свято-Покровського храму та об'єднання з ПЦУ проголосувало 72 людей. 18 парафіян висловились проти, один утримався.



Голова зборів Емілія Ковтун оголосила рішення релігійної громади – вона приєднується до ПЦУ.



Підтримав парафіян і настоятель храму Степан Іваничко. Він зазначив, що попри те, що у Волинській єпархії УПЦ МП його заборонили у служінні, інакше він вчинити не може й залишатиметься на боці України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Тростянка Копачівської громади відбулись збори щодо приєднання до Православної церкви України.Захід організували у неділю, 28 липня, повідомляє Район.Рожище За вихід з Московського патріархату громади Свято-Покровського храму та об'єднання з ПЦУ проголосувало 72 людей. 18 парафіян висловились проти, один утримався.Голова зборівоголосила рішення релігійної громади – вона приєднується до ПЦУ.Підтримав парафіян і настоятель храму. Він зазначив, що попри те, що у Волинській єпархії УПЦ МП його заборонили у служінні, інакше він вчинити не може й залишатиметься на боці України.

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