За тиждень росія скинула на Україну 700 керованих авіабомб і понад сотню дронів

За тиждень росія скинула на Україну 700 керованих авіабомб і понад сотню дронів
За цей тиждень російські окупанти скинули на українські міста близько 700 керованих авіабомб і атакували понад сотнею "шахедів".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО. Кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей", — зазначив Президент.

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Теги: Росія, Україна, війна
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