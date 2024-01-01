За тиждень росія скинула на Україну 700 керованих авіабомб і понад сотню дронів
Сьогодні, 17:04
За цей тиждень російські окупанти скинули на українські міста близько 700 керованих авіабомб і атакували понад сотнею "шахедів".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО. Кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей", — зазначив Президент.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО. Кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей", — зазначив Президент.
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