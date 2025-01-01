За скоєння летального теракту на Житомирщині судитимуть зрадника

На Житомирщині судитимуть причетного до теракту з загибеллю людини. У закупівлі компонентів, виготовленні вибухового пристрою та його дистанційному підривіПро це у телеграмі повідомила Нацполіція.Нагадаємо, 14 вересня фігурант привіз саморобний прилад на околицю Коростишева та заклав його на відкритій ділянці, присипавши сміттям. Поруч він встановив мобільний телефон із програмним забезпеченням для дистанційного відеоспостереження. Це дозволяло куратору контролювати ситуацію та привести вибухівку у дію у «потрібний» момент. У результаті детонації загинув 34-річний житель Бердичева.Чоловіка обвинувачено у вчиненні злочинів за попередньою змовою групою осіб, зокрема здійснення терористичного акту шляхом вчинення вибуху, що призвело до загибелі людини, незаконне виготовлення вибухового пристрою, а також незаконне носіння, зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу.