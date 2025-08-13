За скільки «Орєшнік» може долетіти до Луцька та інших міст України та Європи. КАРТА
Сьогодні, 11:47
Перший підтверджений випадок бойового застосування "Орєшніка" стався 21 листопада 2024 року під час російсько-української війни. Ракету запустили з полігону Капустин Яр в Астраханській області для атаки на підприємство "Південмаш" у Дніпрі. Спершу повідомлялося про використання міжконтинентальної ракети, однак пізніше ідентифікували саме "Орєшнік". Російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" вже нібито на озброєнні Білорусі.
Про це пише Телеграф.
Що таке "Орєшнік"
"Орєшнік" — російська балістична ракета середньої дальності, яка, за даними українських військових, здатна розвивати швидкість понад 12 300 км/год і оснащена шістьма бойовими частинами з суббоєприпасами.
Як швидко долетить до України та Європи
З огляду на заяви білоруських чиновників, географію військових навчань зсунули подалі від кордонів, однак жодних даних про місце проведення у відкритих джерелах немає. Тому для обчислення приблизного часу підльоту ракети "Телеграф" використав нейтральну опорну точку в географічному центрі Білорусі – орієнтовно між Мінськом і Бобруйськом.
За розрахунками, виконаними на основі наданих відстаней та заявленої швидкості польоту російської ракети "Орєшнік" понад 12 300 км/год (приблизно 3,42 км/с), підлітний час до ключових міст з умовної точки у центральній частині Білорусі вимірюється у межах однієї-двох з половиною хвилин.
Найшвидше ракета досягне Вільнюса — приблизно за 1 хвилину 4 секунди.
До Рівного вона може долетіти орієнтовно за 1 хвилину 40 секунд, до Луцька — за 1 хвилину 44 секунди, а до Києва — за 1 хвилину 51 секунду, до Львова — 2 хвилини 24 секунди.
Середній час підльоту до міст ЄС становить близько двох хвилин: до Даугавпілса — 1 хвилина 22 секунди, до Любліна — 2 хвилини 11 секунд, до Варшави — 2 хвилини 23 секунди, а до естонського Тарту — 2 хвилини 41 секунду.
Ці дані є орієнтовними, оскільки розрахунок базується на прямолінійній відстані та постійній швидкості. Реальний час польоту залежатиме від траєкторії, фази прискорення, а також можливостей протиракетної оборони.
