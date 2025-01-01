НАБУ провело обшуки у міського голови Луцька Ігоря Поліщука
Сьогодні, 12:12
Вранці 19 грудня працівники Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у міського голови Луцька Ігоря Поліщука.
Про це він повідомив у коментарі Волинським Новинам.
Як зазначив міський голова, жодних речей чи документів в нього не вилучали, процесуального статусу він не має.
«Працівники НАБУ поводили себе коректно і професійно, зауважень до їхньої роботи немає», – зазначив Ігор Поліщук.
Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня правоохоронці затримали Анатолія Вітіва у справі про отримання хабаря в розмірі 30 тисяч доларів США. Він є депутатом Волинської обласної ради від Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
