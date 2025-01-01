Депутатська схема: підпільну деревину обробляли фірми з Волині і ще 2 областей

За матеріалами ДБР та СБУ повідомлено про підозру чинному заступнику голови та, за сумісництвом, депутату Дубенської районної ради Рівненської області. Протиправні дії посадовець вчинив під час перебування на посаді керівника Дубенського лісгоспу.Про це у повідомляє ДБР.Слідством встановлено, що чоловік очолював лісгосп упродовж року. Після звільнення у 2023 році він обійняв одну з керівних посад в органах влади. Саме під час керівництва філією посадовець, за даними слідства, діяв в інтересах пов’язаного з ним підприємця, створюючи умови для незаконної економії на обробці деревини.Для реалізації протиправного задуму керівник лісгоспу укладав договори з підприємствами з Волинської, Рівненської та Тернопільської областей, які здійснювали. Надалі вже оброблену лісопродукцію реалізовували зацікавленому підприємцю за заниженими цінами.Водночас така схема була не лише економічно невигідною для державного підприємства, а й суперечила вимогам законодавства. За відсутності власних виробничих потужностей лісгосп мав реалізовувати зрубану деревину без додаткової обробки, а не створювати штучні посередницькі ланцюги.У результаті різниця між фактично сплаченими коштами та доходом, отриманим унаслідок оборудки, становила понад 2 млн 700 тис. гривень, що призвело до значних збитків державі.У межах досудового розслідування працівники ДБР вживають заходів для забезпечення відшкодування завданих збитків.Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та штрафом до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.ДБР наголошує, що ця справа є частиною системної роботи з очищення лісової галузі від зловживань, які роками завдавали шкоди державним інтересам. Робота з викриття подібних правопорушень триває в різних регіонах України.Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.