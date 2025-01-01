У Луцьку чоловік під час конфлікту вдарив ножем у груди знайомого

У Луцьку чоловік під час конфлікту вдарив ножем у груди знайомого
Конфлікт на грунті алкоголю: у Луцьку поліцейські затримали нападника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Інцидент трапився 18 грудня, в Луцьку. До медзакладу доставили лучанина, 1974 року народження, з серйозною травмою. На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького РУП.

Поліцейські встановили, що під час розпивання алкоголю між двома чоловіками виник конфлікт. Один з них, 1993 року народження, і завдав ушкодження потерпілому, вдаривши кухонним ножем у грудну клітку.

Нападника затримали в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосять йому підозру за ст.121 КК України. За умисне тяжке тілесне ушкодження йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.


