На Волині за державну зраду судили рятувальника з Донеччини, який перейшов на бік окупантів

На Волині за державну зраду судили рятувальника з Донеччини, який перейшов на бік окупантів
За державну зраду і колабораційну діяльність засуджено працівника «мчс днр».

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 40-річного жителя селища Новотроїцьке Волноваського району Донецької області винуватим у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, державного управління і контролю, підприємствах і організаціях державної та комунальної власності на 15 років і з конфіскацією майна.

Окрім того, засудженого позбавлено спеціального звання «сержант служби цивільного захисту».

Прокурори в суді довели, що після окупації міста Волноваха російськими військами командир відділення однієї з частин 11 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області, підтримуючи проросійські ідеї, перейшов на бік ворога, зрадив присязі та погодився обійняти посаду командира відділення в так званому «гбу «пожарно-спасательный отряд г. Волноваха мчс днр».

Працюючи у псевдооргані, він надавав допомогу окупантам та просував ідеї проросійської спрямованості.

Окрім того, для переконання мешканців у добрих намірах окупаційних військ та незворотному і стабільному існуванні на території влади рф та ідей російського світу, «командир відділення» брав участь у агітаційних заходах та святкуваннях з нагоди російських свят.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, колаборант, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ні підозри, ні залучення як свідка у справі не було», - мер Луцька про обшуки НАБУ
Сьогодні, 15:08
Обшуки відбуваються і у Волинській обласній раді: що відомо
Сьогодні, 14:43
На Волині за державну зраду судили рятувальника з Донеччини, який перейшов на бік окупантів
Сьогодні, 14:32
У Луцьку попрощалися з Героєм Михайлом Чернюком
Сьогодні, 14:08
У Луцьку чоловік під час конфлікту вдарив ножем у груди знайомого
Сьогодні, 13:30
Медіа
відео
1/8