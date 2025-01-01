На Волині за державну зраду судили рятувальника з Донеччини, який перейшов на бік окупантів

За державну зраду і колабораційну діяльність засуджено працівника «мчс днр».Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 40-річного жителя селища Новотроїцьке Волноваського району Донецької області винуватим у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, державного управління і контролю, підприємствах і організаціях державної та комунальної власності на 15 років і з конфіскацією майна.Окрім того, засудженого позбавлено спеціального звання «сержант служби цивільного захисту».Прокурори в суді довели, що після окупації міста Волноваха російськими військами командир відділення однієї з частин 11 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області, підтримуючи проросійські ідеї, перейшов на бік ворога, зрадив присязі та погодився обійняти посаду командира відділення в так званому «гбу «пожарно-спасательный отряд г. Волноваха мчс днр».Працюючи у псевдооргані, він надавав допомогу окупантам та просував ідеї проросійської спрямованості.Окрім того, для переконання мешканців у добрих намірах окупаційних військ та незворотному і стабільному існуванні на території влади рф та ідей російського світу, «командир відділення» брав участь у агітаційних заходах та святкуваннях з нагоди російських свят.