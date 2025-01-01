У Луцьку попрощалися з Героєм Михайлом Чернюком
Сьогодні, 14:08
Сьогодні, 19 грудня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося прощання з полеглим на війні військовослужбовцем Чернюком Михайлом Миколайовичем (07.06.1989 року народження).
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Воїн загинув 12 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.
Віддати останню шану захиснику, помолитися за упокій його душі та провести в останню дорогу прийшли родина, друзі, колеги, побратими та жителі територіальної громади.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
