У Луцьку попрощалися з Героєм Михайлом Чернюком

Сьогодні, 19 грудня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося прощання з полеглим на війні військовослужбовцем(07.06.1989 року народження).Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Воїн загинув 12 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.Віддати останню шану захиснику, помолитися за упокій його душі та провести в останню дорогу прийшли родина, друзі, колеги, побратими та жителі територіальної громади.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.