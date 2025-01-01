В Україну повернули понад 1000 тіл полеглих українських військовослужбовців

В Україну повернули понад 1000 тіл полеглих українських військовослужбовців
Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернули 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проводити всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", - наголосили в Координаційному штабі.

