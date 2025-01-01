Обшуки відбуваються і у Волинській обласній раді: що відомо

Григорій Недопад повідомив, що обшуки відбулися у його робочому кабінеті.



Про це він повідомив у коментарі



«Жодних документів у мене не вилучали. Все, що просили, ми давали. Жодних процесуальних дій до мене не застосовували, дали ознайомитися з протоколом і рішенням суду», — сказав посадовець.



Зі слів Григорія Недопада, також правоохоронці зараз спілкуються з його першим заступником Юрієм Поліщуком. Причину обшуків Григорій Недопад не прокоментував і зазначив, що у рамках слідства поки не може про це говорити.



Нагадаємо, що вранці 19 грудня працівники Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у міського голови Луцька Ігоря Поліщука.



Також, як стало відомо з власних джерел, правоохоронці затримали Анатолія Вітіва у справі про отримання хабаря в розмірі 30 тисяч доларів США.

Голова Волинської обласної ради повідомив, що обшуки відбулися у його робочому кабінеті.Про це він повідомив у коментарі Суспільному «Жодних документів у мене не вилучали. Все, що просили, ми давали. Жодних процесуальних дій до мене не застосовували, дали ознайомитися з протоколом і рішенням суду», — сказав посадовець.Зі слів Григорія Недопада, також правоохоронці зараз спілкуються з його першим заступником. Причину обшуків Григорій Недопад не прокоментував і зазначив, що у рамках слідства поки не може про це говорити.Нагадаємо, що вранці 19 грудня працівники Національного антикорупційного бюро УкраїниТакож, як стало відомо з власних джерел,в розмірі 30 тисяч доларів США.

