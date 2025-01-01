Обшуки відбуваються і у Волинській обласній раді: що відомо

Обшуки відбуваються і у Волинській обласній раді: що відомо
Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад повідомив, що обшуки відбулися у його робочому кабінеті.

Про це він повідомив у коментарі Суспільному.

«Жодних документів у мене не вилучали. Все, що просили, ми давали. Жодних процесуальних дій до мене не застосовували, дали ознайомитися з протоколом і рішенням суду», — сказав посадовець.

Зі слів Григорія Недопада, також правоохоронці зараз спілкуються з його першим заступником Юрієм Поліщуком. Причину обшуків Григорій Недопад не прокоментував і зазначив, що у рамках слідства поки не може про це говорити.

Нагадаємо, що вранці 19 грудня працівники Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у міського голови Луцька Ігоря Поліщука.

Також, як стало відомо з власних джерел, правоохоронці затримали Анатолія Вітіва у справі про отримання хабаря в розмірі 30 тисяч доларів США.

Вже давно в луцьку ходить слух що будувати можуть тільки свої ... а чужим потрібно завезти серйозний куш... дивно що архітектора не обшуковували чи його прийдуть відразу в каталажку кидати?
