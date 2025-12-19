СБУ вразила третю за тиждень нафтову установку Росії в Каспії

СБУ вразила третю за тиждень нафтову установку Росії в Каспії
СБУ уразила вже третю нафтовидобувну платформу росіян у Каспійському морі. Удару завдали по “лукойлівському” родовищу “Ракушечне” (імені Валерія Грайфера).

Атакували бурову установку далекобійні дрони ЦСО "А". Про це 19 грудня повідомили джерела LB в СБУ.

Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи.

“СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі обʼєкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше безпілотники СБУ вже уражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі, що призводило до зупинки виробничих процесів на них. Від роботи вишок залежить майбутнє російського видобутку. Аби захистити їх, росіянам доведеться перекидати ППО з інших об'єктів.

