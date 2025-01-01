Деякі країни ЄС бояться конфіскації свого бізнесу в росії, - FT

Погрози москви у відповідь на безстрокову заморозку російських активів посилили занепокоєння в Євросоюзі щодо можливих втрат західного бізнесу в росії на суму понад $200 млрд.

Про це пише Financial Times.

Кремль фактично використовує залишки іноземної власності як інструмент політичного шантажу.

Минулого тижня ЄС запустив механізм безстрокового блокування близько 210 млрд євро суверенних активів рф, які планується використати як забезпечення для кредиту Україні на 90 млрд євро. У відповідь російська влада публічно пригрозила «дзеркальними заходами», якщо ці кошти будуть спрямовані на підтримку Києва.

Найбільше це занепокоїло Бельгію, Італію та Австрію, де досі працюють або мають фінансову експозицію на російському ринку національні компанії та банки.

У самій росії вже обговорюється можливість конфіскації активів західних компаній, що залишилися в країні. Центральний банк рф подав позов на $229 млрд проти бельгійського депозитарію Euroclear, де зберігаються заморожені російські кошти; перше судове засідання призначене на середину січня. Паралельно в рф підготовлено нормативні зміни, які спрощують вилучення іноземної власності у відповідь на так звані «ворожі дії».

