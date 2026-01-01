Волинський лучник у збірній представлятиме Україну на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 22:38
Волинські лучники яскраво відкрили сезон та вдало виступили на чемпіонаті України зі стрільби з лука.
Про це повідомили на сторінці клубу стрільби з лука "Луцькі соколи".
З 13 по 17 січня у Львові відбувся Чемпіонат України зі стрільби з лука, де волинські спортсмени показали справжній характер і високу майстерність.
Так, Димарчук Олександр здобув бронзу в особистому заліку серед юніорів, а у змішаній команді Димарчук Олександр – Коренєва Софія у напруженій боротьбі також вибороли бронзові нагороди.
"Особлива гордість — за підсумками цих змагань Сашко Димарчук увійшов до складу збірної України та представлятиме нашу країну на Чемпіонаті Європи в Болгарії наприкінці лютого", - йдеться у дописі.
