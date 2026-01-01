Волинський лучник у збірній представлятиме Україну на чемпіонаті Європи

Волинський лучник у збірній представлятиме Україну на чемпіонаті Європи
Волинські лучники яскраво відкрили сезон та вдало виступили на чемпіонаті України зі стрільби з лука.

Про це повідомили на сторінці клубу стрільби з лука "Луцькі соколи".

З 13 по 17 січня у Львові відбувся Чемпіонат України зі стрільби з лука, де волинські спортсмени показали справжній характер і високу майстерність.

Так, Димарчук Олександр здобув бронзу в особистому заліку серед юніорів, а у змішаній команді Димарчук Олександр – Коренєва Софія у напруженій боротьбі також вибороли бронзові нагороди.

"Особлива гордість — за підсумками цих змагань Сашко Димарчук увійшов до складу збірної України та представлятиме нашу країну на Чемпіонаті Європи в Болгарії наприкінці лютого", - йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, спорт, стрільба з лука, чемпіонат України, чемпіонат Європи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обов’язковий техогляд для всіх авто: Мінрозвитку розкрило, що зміниться в Україні цього року
Сьогодні, 23:19
Волинський лучник у збірній представлятиме Україну на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 22:38
На Волині лісничий та підприємець організували незаконну схему збуту лісу
Сьогодні, 22:08
Голова Луцького міського осередку «Батьківщини» захотіла вийти з партії
Сьогодні, 21:27
Коли і де на Волині відключатимуть 20 січня
Сьогодні, 21:19
Медіа
відео
1/8