Волинський лучник у збірній представлятиме Україну на чемпіонаті Європи

Волинські лучники яскраво відкрили сезон та вдало виступили на чемпіонаті України зі стрільби з лука.Про це повідомили на сторінці клубу стрільби з лука "Луцькі соколи".З 13 по 17 січня у Львові відбувся Чемпіонат України зі стрільби з лука, де волинські спортсмени показали справжній характер і високу майстерність.Так,здобув бронзу в особистому заліку серед юніорів, а у змішаній командіу напруженій боротьбі також вибороли бронзові нагороди."Особлива гордість — за підсумками цих змагань Сашко Димарчук увійшов до складу збірної України та представлятиме нашу країну на Чемпіонаті Європи в Болгарії наприкінці лютого", - йдеться у дописі.