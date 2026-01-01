На Волині водій, якого двічі за рік спіймали п'яним за кермом, заплатить штраф і залишиться без прав
Сьогодні, 05:28
У Горохові судили чоловіка за кермування у нетверезому стані.
Про це журналісти Район.Горохів дізналися із рішення суду, оприлюдненого 15 січня.
Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, 22 листопада 2025 року о 16:00 у Горохові по вулиці Хмельницького чоловік керував авто Volvo V50, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння. Так він повторно протягом року вчинив правопорушення передбачене ст. 130 КУпАП.
Огляд на стан алкогольного сп`яніння проводили у встановленому законом порядку на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Проба позитивна 0,22‰.
Обвинувачений в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив
Суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.130 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 34000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки, без оплатного вилучення транспортного засобу.
На підставі ч.3 ст.30 КУпАП до призначеного стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами на строк 3 роки за цією постановою приєднати не відбуту частину стягнення, призначеного постановою Горохівського районного суду Волинської області від 10 червня 2025 року, визначивши обвинуваченому загальний строк позбавлення права керування транспортними засобами 3 роки 7 місяців 3 дні.
Також з чоловіка стягнуть у дохід держави судовий збір в розмірі 605 гривень 60 копійок.
Постанова судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги та може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення через Горохівський районний суд Волинської області.
