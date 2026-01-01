На залізничних станціях Волині з'являться «Вагони незламності»

Понад 30 «Вагонів незламності» вже вирушають у регіони України. З них 14 мобільних пунктів - до прифронтових областей.Такі вагони також з'являться на деяких залізничних станціях Волинської області. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територійПункти Незламності «Укрзалізниці» - це повністю автономні вагони з опаленням і живленням, облаштовані спільно із партнерами All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation та White Stork. На сьогодні таких вагонів незламності вже 100.У кожному з них є все необхідне для людей:- повноцінне опалення за будь-якої погоди- зарядні станції від генератора та портативних джерел- холодильник і мікрохвильовка- стабільний зв’язок через Starlink- дитяче купе з іграми, книжками та мультфільмами- окремі pet-friendly купе.14 вагонів прямують до прифронтових регіонів: Харківської, Сумської, Запорізької, Дніпропетровської областей. У Запоріжжі, Дніпрі та Павлограді вони стануть додатковою точкою підтримки на випадок тривалих відключень електроенергії.«Вагони незламності» також розгортаємо на станціях Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської,, Хмельницької, Рівненської, Полтавської областей - у громадах, де немає стаціонарних пунктів незламності та автономного теплопостачання.Географію розміщення визначали разом з ОВА. Вагони стоятимуть безпосередньо на станціях і вокзалах - там, куди людям найпростіше дістатися.Ці вагони створені на базі неробочого парку, вони не задіяні у пасажирських перевезеннях. Їхня головна перевага - мобільність. Ми можемо швидко підсилити саме ті точки, де людям зараз найскладніше.