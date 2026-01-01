На залізничних станціях Волині з'являться «Вагони незламності»
Сьогодні, 08:25
Понад 30 «Вагонів незламності» вже вирушають у регіони України. З них 14 мобільних пунктів - до прифронтових областей.
Такі вагони також з'являться на деяких залізничних станціях Волинської області. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Пункти Незламності «Укрзалізниці» - це повністю автономні вагони з опаленням і живленням, облаштовані спільно із партнерами All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation та White Stork. На сьогодні таких вагонів незламності вже 100.
У кожному з них є все необхідне для людей:
- повноцінне опалення за будь-якої погоди
- зарядні станції від генератора та портативних джерел
- холодильник і мікрохвильовка
- стабільний зв’язок через Starlink
- дитяче купе з іграми, книжками та мультфільмами
- окремі pet-friendly купе.
14 вагонів прямують до прифронтових регіонів: Харківської, Сумської, Запорізької, Дніпропетровської областей. У Запоріжжі, Дніпрі та Павлограді вони стануть додатковою точкою підтримки на випадок тривалих відключень електроенергії.
«Вагони незламності» також розгортаємо на станціях Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Хмельницької, Рівненської, Полтавської областей - у громадах, де немає стаціонарних пунктів незламності та автономного теплопостачання.
Географію розміщення визначали разом з ОВА. Вагони стоятимуть безпосередньо на станціях і вокзалах - там, куди людям найпростіше дістатися.
Ці вагони створені на базі неробочого парку, вони не задіяні у пасажирських перевезеннях. Їхня головна перевага - мобільність. Ми можемо швидко підсилити саме ті точки, де людям зараз найскладніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Такі вагони також з'являться на деяких залізничних станціях Волинської області. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Пункти Незламності «Укрзалізниці» - це повністю автономні вагони з опаленням і живленням, облаштовані спільно із партнерами All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation та White Stork. На сьогодні таких вагонів незламності вже 100.
У кожному з них є все необхідне для людей:
- повноцінне опалення за будь-якої погоди
- зарядні станції від генератора та портативних джерел
- холодильник і мікрохвильовка
- стабільний зв’язок через Starlink
- дитяче купе з іграми, книжками та мультфільмами
- окремі pet-friendly купе.
14 вагонів прямують до прифронтових регіонів: Харківської, Сумської, Запорізької, Дніпропетровської областей. У Запоріжжі, Дніпрі та Павлограді вони стануть додатковою точкою підтримки на випадок тривалих відключень електроенергії.
«Вагони незламності» також розгортаємо на станціях Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Хмельницької, Рівненської, Полтавської областей - у громадах, де немає стаціонарних пунктів незламності та автономного теплопостачання.
Географію розміщення визначали разом з ОВА. Вагони стоятимуть безпосередньо на станціях і вокзалах - там, куди людям найпростіше дістатися.
Ці вагони створені на базі неробочого парку, вони не задіяні у пасажирських перевезеннях. Їхня головна перевага - мобільність. Ми можемо швидко підсилити саме ті точки, де людям зараз найскладніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На залізничних станціях Волині з'являться «Вагони незламності»
Сьогодні, 08:25
За два тижні Луцька громада допомогла для воїнів 13 підрозділів
Сьогодні, 07:32
На Волині водій, якого двічі за рік спіймали п'яним за кермом, заплатить штраф і залишиться без прав
Сьогодні, 05:28
Сили оборони взяли у полон росіянина, який винен у розстрілі українських полонених в Курській області
Сьогодні, 03:41
У загиблого воїна з Волині народилася донечка
Сьогодні, 01:15