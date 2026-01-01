Бійці ДСНС із охопленого полум’ям будинку на Волині врятували людину
Сьогодні, 09:27
Із пожежі у житловому будинку у селі Ветли Камінь-Каширського району волинські вогнеборці врятували людину.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Учора, 19 січня о 16:22 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Ветли Камінь-Каширського району – горів дерев’яний житловий будинок, полум'я сягнуло перекриття й покрівлі.
На місце події спрямували рятувальників 23 Державного пожежно-рятувального поста та місцеву пожежну команду с. Велика Глуша.
До прибуття рятувальників сусіди через вікно визволили з палаючого будинку господаря, 1965 р.н. Згодом разом із підрозділами ДСНС постраждалого передали медикам.
Чоловіка госпіталізували з опіками лівої руки і підозрою на отруєння чадним газом.
Рятувальники локалізували горіння о 16:46, ліквідували о 17:55.
Імовірно, до пожежі призвели недоліки конструкцій пічного опалення та порушення правил монтажу нагрівальних печей.
