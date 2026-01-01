Лучанин на смерть отруїв алкоголем дворічного сина співмешканки





Як йдеться у вироку від 14 січня, трагедія сталася 1 травня 2024 року в Луцьку. За даними слідства, близько 11:00 Богдан М. разом зі співмешканкою вживав спиртне. На столі вони залишили різні алкогольні напої у відкритому доступі. За невстановлених обставин їх спробував дворічний син жінки.



«Обвинувачений не вжив заходів для обмеження доступу дитини до алкогольних напоїв, у зв’язку з чим малолітній хлопчик близько 17:00 помер в автомобілі швидкої медичної допомоги. Це свідчить про усвідомлене нехтування інтересами дитини та її правом на безпеку і належне виховання», – зазначено в матеріалах справи.



24-річна співмешканка обвинуваченого повідомила поліції, що заснула разом із сином, а коли прокинулася – він уже не дихав.



Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала загальна інтоксикація організму внаслідок гострого отруєння етиловим спиртом. Вміст алкоголю в крові дитини становив 0,22%, у шлунку – 0,06%.



У суді Богдан М. повністю визнав провину та розкаявся, просив не призначати йому суворого покарання. Обтяжувальними обставинами стало вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння та щодо малолітньої дитини.



Суддя Андрій Сівчук визнав військовослужбовця винним за ст. 166 КК України (злісне невиконання обовʼязків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) та призначив два роки службових обмежень з відрахуванням 15% грошового забезпечення в дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.

