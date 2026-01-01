Запобігли терактам у 4 містах: СБУ вполювала російського агента
Сьогодні, 10:24
Працівники СБУ затримали агента гру рф, який готував схрони з вибухівкою для терактів у 4 регіонах України.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим терактам у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. За результатами дій на випередження затримано агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який займався підготовкою схронів з вибухівкою.
За наявною інформацією, рашисти планували використати зроблені ним саморобні вибухові пристрої (СВП) для підривів авто Сил оборони.
Як встановило розслідування, завдання ворога виконував 55-річний експравоохоронець з Одещини, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у соцмережах.
Після вербування агент отримав від гру рф координати схронів, з яких дістав заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду та електродетонаторів, а також дві протипіхотні міни.
Отримані з тайників засоби ураження фігурант споряджав засобами дистанційного підриву та закладав у нові схованки, визначені його куратором з рф. Здебільшого такі «локації» знаходилися на околицях вищезазначених міст подалі від житлової забудови.
Згодом інші учасники російської агентури мали прибути до схронів, забрати з них вибухові засоби та встановити їх під кузови авто військовослужбовців.
Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум, поетапно задокументувала злочинні дії експравоохоронця і його куратора від гру рф.
Одночасно з цим було вилучено та нейтралізовано всі СВП та інші засоби ураження, заховані у тайниках.
На фінальному етапі спецоперації співробітники Служби безпеки затримали агента.
Під час обшуків у фігуранта також вилучено саморобні вибухові пристрої разом із комплектуючими.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
◾ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
◾ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту);
◾ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
◾ ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим терактам у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. За результатами дій на випередження затримано агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який займався підготовкою схронів з вибухівкою.
За наявною інформацією, рашисти планували використати зроблені ним саморобні вибухові пристрої (СВП) для підривів авто Сил оборони.
Як встановило розслідування, завдання ворога виконував 55-річний експравоохоронець з Одещини, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у соцмережах.
Після вербування агент отримав від гру рф координати схронів, з яких дістав заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду та електродетонаторів, а також дві протипіхотні міни.
Отримані з тайників засоби ураження фігурант споряджав засобами дистанційного підриву та закладав у нові схованки, визначені його куратором з рф. Здебільшого такі «локації» знаходилися на околицях вищезазначених міст подалі від житлової забудови.
Згодом інші учасники російської агентури мали прибути до схронів, забрати з них вибухові засоби та встановити їх під кузови авто військовослужбовців.
Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум, поетапно задокументувала злочинні дії експравоохоронця і його куратора від гру рф.
Одночасно з цим було вилучено та нейтралізовано всі СВП та інші засоби ураження, заховані у тайниках.
На фінальному етапі спецоперації співробітники Служби безпеки затримали агента.
Під час обшуків у фігуранта також вилучено саморобні вибухові пристрої разом із комплектуючими.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
◾ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
◾ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту);
◾ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
◾ ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Дніпрі зупинилося серце Героя Богдана Слєпка з Волині
Сьогодні, 11:09
Обстріл обʼєктів «Укрзалізниці»: чи виявили на Волині магнітні міни після атак «шахедів»
Сьогодні, 10:45
Запобігли терактам у 4 містах: СБУ вполювала російського агента
Сьогодні, 10:24
У Луцьку вшанували пам’ять захисників Донецького аеропорту
Сьогодні, 10:06
Лучанин на смерть отруїв алкоголем дворічного сина співмешканки
Сьогодні, 10:04