Запобігли терактам у 4 містах: СБУ вполювала російського агента

Працівники СБУ затримали агента гру рф, який готував схрони зу 4 регіонах України.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим терактам у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. За результатами дій на випередження затримано агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який займався підготовкою схронів з вибухівкою.За наявною інформацією, рашисти планували використати зроблені ним саморобні вибухові пристрої (СВП) для підривів авто Сил оборони.Як встановило розслідування, завдання ворога виконував 55-річний експравоохоронець з Одещини, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у соцмережах.Після вербування агент отримав від гру рф координати схронів, з яких дістав заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду та електродетонаторів, а також дві протипіхотні міни.Отримані з тайників засоби ураження фігурант споряджав засобами дистанційного підриву та закладав у нові схованки, визначені його куратором з рф. Здебільшого такі «локації» знаходилися на околицях вищезазначених міст подалі від житлової забудови.Згодом інші учасники російської агентури мали прибути до схронів, забрати з них вибухові засоби та встановити їх під кузови авто військовослужбовців.Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум, поетапно задокументувала злочинні дії експравоохоронця і його куратора від гру рф.Одночасно з цим було вилучено та нейтралізовано всі СВП та інші засоби ураження, заховані у тайниках.На фінальному етапі спецоперації співробітники Служби безпеки затримали агента.Під час обшуків у фігуранта також вилучено саморобні вибухові пристрої разом із комплектуючими.Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:◾ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);◾ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту);◾ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);◾ ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.