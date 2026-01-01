У Дніпрі зупинилося серце Героя Богдана Слєпка з Волині

Богданом Слєпком із села Будятичі, який помер у Дніпрі.



Про це у фейсбуці повідомив глава Поромівської громади Олег Савчук.



«Сумна звістка… Повідомляємо про похорон військовослужбовця Слєпка Богдана Володимировича (який помер у м. Дніпро)», - зазначив Савчук



Церемонія прощання відбудеться 21 січня 2026 року.



Порядок заходів:



• 10:00 — виїзд від моргу м. Володимир

• 11:00 — в’їзд у с. Будятичі до рідного будинку

• 11:30 — дім молитви, с. Будятичі

• 12:30 — поховання: кладовище «2 Шахти», алея Героїв



«Просимо провести захисника в останню дорогу та вшанувати його пам’ять», - йдеться у повідомленні очільника громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині завтра, 21 січня, прощатимуться із військовослужбовцеміз села Будятичі, який помер у Дніпрі.Про це у фейсбуці повідомив глава Поромівської громади«Сумна звістка… Повідомляємо про похорон військовослужбовця Слєпка Богдана Володимировича (який помер у м. Дніпро)», - зазначив СавчукЦеремонія прощання відбудеться 21 січня 2026 року.Порядок заходів:• 10:00 — виїзд від моргу м. Володимир• 11:00 — в’їзд у с. Будятичі до рідного будинку• 11:30 — дім молитви, с. Будятичі• 12:30 — поховання: кладовище «2 Шахти», алея Героїв«Просимо провести захисника в останню дорогу та вшанувати його пам’ять», - йдеться у повідомленні очільника громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію