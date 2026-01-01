У Дніпрі зупинилося серце Героя Богдана Слєпка з Волині
Сьогодні, 11:09
На Волині завтра, 21 січня, прощатимуться із військовослужбовцем Богданом Слєпком із села Будятичі, який помер у Дніпрі.
Про це у фейсбуці повідомив глава Поромівської громади Олег Савчук.
«Сумна звістка… Повідомляємо про похорон військовослужбовця Слєпка Богдана Володимировича (який помер у м. Дніпро)», - зазначив Савчук
Церемонія прощання відбудеться 21 січня 2026 року.
Порядок заходів:
• 10:00 — виїзд від моргу м. Володимир
• 11:00 — в’їзд у с. Будятичі до рідного будинку
• 11:30 — дім молитви, с. Будятичі
• 12:30 — поховання: кладовище «2 Шахти», алея Героїв
«Просимо провести захисника в останню дорогу та вшанувати його пам’ять», - йдеться у повідомленні очільника громади.
