Над Україною маємо створити антидроновий купол, - Федоров





Про це повідомляє Михайла Федорова в Telegram.



За словами Федорова, він затвердив призначення одного з найефективніших командирів Павла "Лазаря" Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої протиповітряної оборони та напрямок перехоплення дронів.



"Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. "Лазар" - саме з таких", - зазначив Федоров.



Він уточнив, що необхідно побудувати систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни.



Міністр звернув увагу, що зараз у жодної країни у світі немає такого досвіду протидії дронам, як в України. Щодня і щоночі українські воїни збивають сотні ворожих дронів.



При цьому тільки у 2025 році окупанти запустили по Україні до 100 тисяч "Шахедів" та інших типів безпілотників.



"Світ не готувався до війни такого типу. Але ми змушені відповідати швидко, системно і технологічно. Саме тому за завданням президента ми змінюємо підхід до захисту неба. Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання", - наголосив очільник Міноборони.



Росія готова до масованого удару



Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що російські окупанти підготувалися до нового масованого удару.



Він закликав українців звертати увагу на кожну тривогу, оскільки ворог вичікує момент для атаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зараз завдання українського військового командування полягає в тому, щоб створити власний антидроновий купол.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Українив Telegram.За словами Федорова, він затвердив призначення одного з найефективніших командирів Павла "Лазаря" Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої протиповітряної оборони та напрямок перехоплення дронів."Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. "Лазар" - саме з таких", - зазначив Федоров.Він уточнив, що необхідно побудувати систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни.Міністр звернув увагу, що зараз у жодної країни у світі немає такого досвіду протидії дронам, як в України. Щодня і щоночі українські воїни збивають сотні ворожих дронів.При цьому тільки у 2025 році окупанти запустили по Україні до 100 тисяч "Шахедів" та інших типів безпілотників."Світ не готувався до війни такого типу. Але ми змушені відповідати швидко, системно і технологічно. Саме тому за завданням президента ми змінюємо підхід до захисту неба. Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання", - наголосив очільник Міноборони.Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що російські окупанти підготувалися до нового масованого удару.Він закликав українців звертати увагу на кожну тривогу, оскільки ворог вичікує момент для атаки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію