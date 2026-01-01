На місці пожежі у будинку на Волині знайшли мертвого чоловіка

пожежа з трагічними наслідками – загинув 62-річний чоловік.



Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.



Повідомлення про займання цегляного житлового будинку у селі Руда Вишнівської громади надійшло учора о 22:52.



Під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка 1964 року народження без ознак життя. Працівники екстреної медичної допомоги проводили реанімаційні заходи, однак врятувати потерпілого не вдалося.



Пожежу локалізували о 23:49, ліквідували - о 00:19. До гасіння залучено 3 автомобілі, працювали 9 рятувальників.



Причину пожежі з'ясовують.





