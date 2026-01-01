На Волині зник безвісти 35-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Яковлєв Віктор Михайлович, 2 квітня 1990 року народження, житель села Небіжка Луцького району з 11 січня 2026 року перестав виходити на зв'язок та де перебуває зараз – невідомо.



Прикмети безвісти зниклого: середньої тілобудови, зріст 160 см, волосся коротке, русе.



Був одягнений: у куртку темного кольору, сіру в’язану шапку, зелену кофту.



"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.





