На Волині зник безвісти 35-річний чоловік
Поліція розшукує безвісти зниклого 35-річного жителя Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Яковлєв Віктор Михайлович, 2 квітня 1990 року народження, житель села  Небіжка Луцького району з 11 січня 2026 року  перестав виходити на зв'язок та де перебуває зараз –  невідомо.

Прикмети безвісти зниклого: середньої тілобудови, зріст 160 см, волосся коротке, русе.

Був одягнений: у куртку темного кольору, сіру в’язану шапку, зелену кофту.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.
