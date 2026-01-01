На Волині зник безвісти 35-річний чоловік
Сьогодні, 13:25
Поліція розшукує безвісти зниклого 35-річного жителя Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Яковлєв Віктор Михайлович, 2 квітня 1990 року народження, житель села Небіжка Луцького району з 11 січня 2026 року перестав виходити на зв'язок та де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: середньої тілобудови, зріст 160 см, волосся коротке, русе.
Був одягнений: у куртку темного кольору, сіру в’язану шапку, зелену кофту.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Яковлєв Віктор Михайлович, 2 квітня 1990 року народження, житель села Небіжка Луцького району з 11 січня 2026 року перестав виходити на зв'язок та де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: середньої тілобудови, зріст 160 см, волосся коротке, русе.
Був одягнений: у куртку темного кольору, сіру в’язану шапку, зелену кофту.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку спалахнула пожежа у дев'ятиповерхівці. ВІДЕО
Сьогодні, 14:02
У Луцьку водій авто збив 81-річну бабусю
Сьогодні, 13:36
На Волині зник безвісти 35-річний чоловік
Сьогодні, 13:25
На місці пожежі у будинку на Волині знайшли мертвого чоловіка
Сьогодні, 12:03