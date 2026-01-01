У Луцьку спалахнула пожежа у дев'ятиповерхівці. ВІДЕО

20 січня о 10:55 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Луцьку — на бульварі Івана Газюка виникло загорання у дев’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.По прибуттю рятувальників було встановлено, що осередок пожежі знаходився у підвальному приміщенні.До ліквідації пожежі залучалися підрозділи 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, зокрема автоцистерни та підйомник, через сильне задимлення працювала ланка газодимозахисної служби.Пожежу ліквідували о 11:14.Поширення вогню не допущено, потерпілих немає.Ймовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт.Відповідальну особу притягнуто до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 175 КУпАП.