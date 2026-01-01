Біля Луцька загорілася котельня приватного будинку





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



20 січня о 11:35 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Рованці Боратинської територіальної громади Луцького району — горіла котельня житлового будинку.



По прибуттю рятувальників було встановлено, що пожежа виникла в приміщенні котельні, яка знаходиться в одноповерховому цегляному житловому будинку.



До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк у складі двох відділень — 2 автоцистерни та 8 чоловік особового складу.



Пожежу ліквідували о 11:45.



Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.



Потерпілих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в приватному житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.20 січня о 11:35 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Рованці Боратинської територіальної громади Луцького району — горіла котельня житлового будинку.По прибуттю рятувальників було встановлено, що пожежа виникла в приміщенні котельні, яка знаходиться в одноповерховому цегляному житловому будинку.До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк у складі двох відділень — 2 автоцистерни та 8 чоловік особового складу.Пожежу ліквідували о 11:45.Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.Потерпілих немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію