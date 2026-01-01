Біля Луцька загорілася котельня приватного будинку
Сьогодні, 14:52
Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в приватному житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
20 січня о 11:35 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Рованці Боратинської територіальної громади Луцького району — горіла котельня житлового будинку.
По прибуттю рятувальників було встановлено, що пожежа виникла в приміщенні котельні, яка знаходиться в одноповерховому цегляному житловому будинку.
До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк у складі двох відділень — 2 автоцистерни та 8 чоловік особового складу.
Пожежу ліквідували о 11:45.
Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
Потерпілих немає.
