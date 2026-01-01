Біля Луцька загорілася котельня приватного будинку

Біля Луцька загорілася котельня приватного будинку
Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в приватному житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

20 січня о 11:35 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Рованці Боратинської територіальної громади Луцького району — горіла котельня житлового будинку.

По прибуттю рятувальників було встановлено, що пожежа виникла в приміщенні котельні, яка знаходиться в одноповерховому цегляному житловому будинку.

До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк у складі двох відділень — 2 автоцистерни та 8 чоловік особового складу.

Пожежу ліквідували о 11:45.
Біля Луцька загорілася котельня приватного будинку

Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

Потерпілих немає.
Біля Луцька загорілася котельня приватного будинку
Біля Луцька загорілася котельня приватного будинку
Біля Луцька загорілася котельня приватного будинку
Біля Луцька загорілася котельня приватного будинку
Біля Луцька загорілася котельня приватного будинку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, будинок, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Луцька загорілася котельня приватного будинку
Сьогодні, 14:52
У драмтеатрі - вечір живого звуку на підтримку Збройних сил: чим дивуватимуть у Луцьку 22 – 25 січня
Сьогодні, 14:35
У Луцьку спалахнула пожежа у дев'ятиповерхівці. ВІДЕО
Сьогодні, 14:02
У Луцьку водій авто збив 81-річну бабусю
Сьогодні, 13:36
На Волині зник безвісти 35-річний чоловік
Сьогодні, 13:25
Медіа
відео
1/8