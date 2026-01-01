На Волині ченці-рятувальники допомогли 43-річній жінці, яка лежала на льоду і від переохолодження не могла рухатися
Сьогодні, 15:07
Рятувальники добровільної пожежної команди села Жидичин вранці 20 січня врятували 43-річну жінку, яка лежала на льоду річки Стир та не могла самостійно рухатися.
Повідомлення про жінку з переохолодженням надійшло від місцевих мешканців, повідомили у Луцькому райуправлінні цивільного захисту та пожежної безпеки Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Добровольці-рятувальники обгорнули жінку ковдрою та передали медикам.
Як повідомив Суспільному телефоном заступник директора з оперативної роботи Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Абрамов, у 43-річної волинянки діагностували загальне переохолодження тіла, стан її не критичний. Жінку доправили на лікування у Волинську обласну клінічну лікарню.
