На Волині ченці-рятувальники допомогли 43-річній жінці, яка лежала на льоду і від переохолодження не могла рухатися

На Волині ченці-рятувальники допомогли 43-річній жінці, яка лежала на льоду і від переохолодження не могла рухатися
Рятувальники добровільної пожежної команди села Жидичин вранці 20 січня врятували 43-річну жінку, яка лежала на льоду річки Стир та не могла самостійно рухатися.

Повідомлення про жінку з переохолодженням надійшло від місцевих мешканців, повідомили у Луцькому райуправлінні цивільного захисту та пожежної безпеки Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Добровольці-рятувальники обгорнули жінку ковдрою та передали медикам.

Як повідомив Суспільному телефоном заступник директора з оперативної роботи Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Абрамов, у 43-річної волинянки діагностували загальне переохолодження тіла, стан її не критичний. Жінку доправили на лікування у Волинську обласну клінічну лікарню.
На Волині ченці-рятувальники допомогли 43-річній жінці, яка лежала на льоду і від переохолодження не могла рухатися

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ченці, рятувальники, жінка, переохолодження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із загиблим на війні лучанином Іваном Прокопцем попрощалися у день його народження
Сьогодні, 15:37
Україна пропонувала Європі створити Об'єднані збройні сили у 3 мільйони солдатів
Сьогодні, 15:33
На Волині ченці-рятувальники допомогли 43-річній жінці, яка лежала на льоду і від переохолодження не могла рухатися
Сьогодні, 15:07
Морози не назавжди: коли в Україну прийде потепління
Сьогодні, 15:04
Біля Луцька загорілася котельня приватного будинку
Сьогодні, 14:52
Медіа
відео
1/8