На Волині ченці-рятувальники допомогли 43-річній жінці, яка лежала на льоду і від переохолодження не могла рухатися





Повідомлення про жінку з переохолодженням надійшло від місцевих мешканців, повідомили у Луцькому райуправлінні цивільного захисту та пожежної безпеки Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.



Добровольці-рятувальники обгорнули жінку ковдрою та передали медикам.



Як повідомив Андрій Абрамов, у 43-річної волинянки діагностували загальне переохолодження тіла, стан її не критичний. Жінку доправили на лікування у Волинську обласну клінічну лікарню.



