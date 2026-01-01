Морози не назавжди: коли в Україну прийде потепління
Сьогодні, 15:04
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, коли до України прийде потепління.
За прогнозом, вже з 21 січня денна температура повітря поступово ставатиме вищою, водночас уночі все ще очікуються значні морози.
Водночас вже з 25-26 січня денна температура повітря сягатиме нуля і навіть невеликих “плюсів”.
Щодо прогнозу на завтра, то погоду визначатиме антициклон, а відтак опадів не очікується.
Вночі стовпчики термометрів покажуть -10…-17 градусів, у денні години -4…-8, на півночі місцями до -10, тоді як на півдні можливо близько 0.
Вітер очікується південно-західний, південний.
У Києві вночі -12…-14 градусів, вдень від -6 до -8, без опадів, на дорогах ожеледиця.
“Цей тиждень треба протриматися спокійно, навіть якщо буде нелегко, але з наступного тижня все ж морози мають відступити”.
