У драмтеатрі - вечір живого звуку на підтримку Збройних сил: чим дивуватимуть у Луцьку 22 – 25 січня





Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 22 до 25 січня.



Благодійний концерт до Дня Соборності України.



У четвер, 22 січня, о 18:00 – концерт до Дня Соборності України на два відділення у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Основна сцена. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хв).



Вечір живого звуку, у якому прозвучать відомі українські пісні та поетичні твори. Програма поєднає вокальні номери, оркестрові композиції та балетні постановки – як символ єдності, сили та незламності українського народу. Вхід – добровільний внесок.

Зібрані гроші будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Ця драма – це історія, у якій ціна вибору стає фатальною.



У п’ятницю, 23 січня, о 18:00 – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Пристрасть, заборонене тяжіння і небезпечна близькість – вистава розгортається як психологічна дуель, де кожне слово ранить сильніше за дію. У ніч, що стирає соціальні межі, слуга і панянка наважуються переступити межу дозволеного. Влада, клас, стать і бажання зіштовхуються в одному просторі, не залишаючи шансів на втечу.



Легка і дотепна історія про кохання, яке приходить несподівано й одразу в кількох вимірах.



У суботу, 24 січня, о 18:00 – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Ця іронічна постановка – про вибір, щирість та жіночу силу, що змінює звичний хід подій. Тут гумор межує з ліричністю, а кожна героїня має власну правду. Вистава залишає після себе усмішку і причину замислитися про справжні почуття.



Світ, у який хочеться поринути.



У неділю, 25 січня, о 12:00 – музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Це яскрава театральна подорож, де фантазія переплітається з реальністю. Разом з Алісою глядачі відкривають знайомий Дивокрай по-новому, вчаться сміливо приймати зміни й вірити в себе. Вистава наповнена музикою, гумором і відчуттям дива для всієї родини.



У театрі нагадують: після казки відбувається



Гра розуму, жіноча кмітливість і блискучі перевтілення – усе це у виставі.



У неділю, 25 січня, о 17:00 – комедія на дві дії «Шахрайки» Наталії Уварової. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Дві героїні майстерно плетуть інтриги, де правда й вигадка змінюються місцями. Легка за формою, вистава говорить про свободу вибору, винахідливість і спокусу легкої перемоги. Іронія, темп і несподівані повороти тримають увагу до фіналу.



