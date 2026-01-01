У Луцьку водій авто збив 81-річну бабусю





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася вчора близько 17:30 по вулиці Захисників України.



63-річний водій автомобіля Suzuki Jimny здійснив наїзд на 81-річну лучанку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.



Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження. Медики надали їй допомогу, не госпіталізовували.



Слідчі Луцького районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.





У Луцьку в ДТП травмувалася пенсіонерка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася вчора близько 17:30 по вулиці Захисників України.63-річний водій автомобіля Suzuki Jimny здійснив наїзд на 81-річну лучанку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження. Медики надали їй допомогу, не госпіталізовували.Слідчі Луцького районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Ується слідство.

