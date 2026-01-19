Reuters: нафтогазові доходи російського бюджету у січні обваляться у 2 рази

від нафти й газу у січні можуть обвалитися майже вдвічі на тлі падіння світових цін на нафту та різкого зміцнення рубля.



Про це повідомляє



За оцінками, надходження скоротяться на 46% у річному вимірі — приблизно до 420 млрд рублів. Це найнижчий рівень з серпня 2020 року, коли енергетичні ринки перебували у фазі пандемійного колапсу.



Ключовим чинником стало різке зниження розрахункової ціни російської нафти в рублях, яка використовується для податкових цілей. У грудні вона впала на 53% рік до року — до 3 073 рублів за барель, що суттєво вдарило по податковій базі нафтового сектору.



Ситуацію додатково погіршило зміцнення рубля: у грудні російська валюта подорожчала на 30,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У результаті валютна виручка експортерів у перерахунку на рублі різко скоротилася, а разом із нею — і фіскальні надходження.



російський бюджет дедалі гостріше відчуває вразливість до зовнішніх цінових коливань і валютних факторів. Нафтогазові доходи, які залишаються його ключовою опорою, фактично повертаються до рівнів кризових років, що підкреслює структурну слабкість економіки рф в умовах війни та санкційного тиску.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Доходи федерального бюджету росіїу січні можуть обвалитися майже вдвічі на тлі падіння світових цін на нафту та різкого зміцнення рубля.Про це повідомляє Reuters За оцінками, надходження скоротяться на 46% у річному вимірі — приблизно до 420 млрд рублів. Це найнижчий рівень з серпня 2020 року, коли енергетичні ринки перебували у фазі пандемійного колапсу.Ключовим чинником стало різке зниження розрахункової ціни російської нафти в рублях, яка використовується для податкових цілей. У грудні вона впала на 53% рік до року — до 3 073 рублів за барель, що суттєво вдарило по податковій базі нафтового сектору.Ситуацію додатково погіршило зміцнення рубля: у грудні російська валюта подорожчала на 30,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У результаті валютна виручка експортерів у перерахунку на рублі різко скоротилася, а разом із нею — і фіскальні надходження.російський бюджет дедалі гостріше відчуває вразливість до зовнішніх цінових коливань і валютних факторів. Нафтогазові доходи, які залишаються його ключовою опорою, фактично повертаються до рівнів кризових років, що підкреслює структурну слабкість економіки рф в умовах війни та санкційного тиску.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію