Reuters: нафтогазові доходи російського бюджету у січні обваляться у 2 рази
Сьогодні, 12:31
Доходи федерального бюджету росії від нафти й газу у січні можуть обвалитися майже вдвічі на тлі падіння світових цін на нафту та різкого зміцнення рубля.
Про це повідомляє Reuters.
За оцінками, надходження скоротяться на 46% у річному вимірі — приблизно до 420 млрд рублів. Це найнижчий рівень з серпня 2020 року, коли енергетичні ринки перебували у фазі пандемійного колапсу.
Ключовим чинником стало різке зниження розрахункової ціни російської нафти в рублях, яка використовується для податкових цілей. У грудні вона впала на 53% рік до року — до 3 073 рублів за барель, що суттєво вдарило по податковій базі нафтового сектору.
Ситуацію додатково погіршило зміцнення рубля: у грудні російська валюта подорожчала на 30,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У результаті валютна виручка експортерів у перерахунку на рублі різко скоротилася, а разом із нею — і фіскальні надходження.
російський бюджет дедалі гостріше відчуває вразливість до зовнішніх цінових коливань і валютних факторів. Нафтогазові доходи, які залишаються його ключовою опорою, фактично повертаються до рівнів кризових років, що підкреслює структурну слабкість економіки рф в умовах війни та санкційного тиску.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Reuters.
За оцінками, надходження скоротяться на 46% у річному вимірі — приблизно до 420 млрд рублів. Це найнижчий рівень з серпня 2020 року, коли енергетичні ринки перебували у фазі пандемійного колапсу.
Ключовим чинником стало різке зниження розрахункової ціни російської нафти в рублях, яка використовується для податкових цілей. У грудні вона впала на 53% рік до року — до 3 073 рублів за барель, що суттєво вдарило по податковій базі нафтового сектору.
Ситуацію додатково погіршило зміцнення рубля: у грудні російська валюта подорожчала на 30,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У результаті валютна виручка експортерів у перерахунку на рублі різко скоротилася, а разом із нею — і фіскальні надходження.
російський бюджет дедалі гостріше відчуває вразливість до зовнішніх цінових коливань і валютних факторів. Нафтогазові доходи, які залишаються його ключовою опорою, фактично повертаються до рівнів кризових років, що підкреслює структурну слабкість економіки рф в умовах війни та санкційного тиску.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зник безвісти 35-річний чоловік
Сьогодні, 13:25
Reuters: нафтогазові доходи російського бюджету у січні обваляться у 2 рази
Сьогодні, 12:31
На місці пожежі у будинку на Волині знайшли мертвого чоловіка
Сьогодні, 12:03
НАТО обмежує обмін розвідувальною інформацією зі США
Сьогодні, 11:37
Над Україною маємо створити антидроновий купол, - Федоров
Сьогодні, 11:13